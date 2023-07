“Se llevó un riñón”: ¿cómo terminó Diego Guauque su cáncer?

Diego Guauque se ha convertido en uno de los periodistas más queridos por los colombianos. A través del programa Séptimo Día ha expuesto a los colombianos una serie de investigaciones y ahora, se ha vuelto un símbolo de resiliencia.

En enero de este año, después de llegar al médico con fuertes dolores, Guauque fue diagnosticado con cáncer, específicamente, con leiomiosarcoma en su abdomen.

A partir de ese momento, el comunicador decidió documentar su proceso y contar a sus seguidores como sobrelleva la enfermedad. Esto generó un gran sentimiento de admiración ente las personas que lo ven constantemente.

Diego Guauque es uno de los periodistas más destacados de Séptimo Día. Fotografía por: Instagram @diego_reportero

Ahora, el periodista ha logrado superar su lucha contra el cáncer, es decir, que en su cuerpo ya no se encuentra aquello que ponía en peligro su vida. Además, en una entrevista con Revista Semana, el periodista reveló más detalles de lo que pasó con su enfermedad.

¿Cómo sigue Diego Guauque?

Durante el encuentro con el medio de comunicación, el periodista decidió contar un poco más de aquel episodio que marcó su vida y el cual, no olvidará a pesar de que lo superó.

En diálogos con Revista Semana el comunicador dijo: “El sarcoma se había ido de mi cuerpo, pero no invicto. Se me llevó un riñón que estaba muy pegado al sarcoma y rompió un pedazo de la vena cava. Pero sigo vivo, vivo para contarlo y eso es lo que importa ahora”.

Además, dijo que “reordenar las prioridades de la vida. Cuando uno está sano, la máxima prioridad es el trabajo, madrugar, trasnochar, la primicia, por mi trabajo como periodista. Si uno no almuerza, se dice a sí mismo ‘no importa’. ‘No alcancé a dormir lo suficiente, no importa, porque logré la entrevista’. Y, claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud”.

También dijo que entrará a un “proceso de radioterapia porque, pese a que ya me sacaron el sarcoma, hay que asegurarse de que no haya quedado algún rastro en el organismo”.

“Esta semana estuve en el oncólogo y me felicitó. Me dijo que mi caso tenía impresionados a los médicos. Es que mi cáncer es un sarcoma muy poco estudiado, no existía la suficiente literatura científica para saber cómo tratarlo, pero con los doctores hemos empezado a construir ese camino y lo que me alegra es que las personas que el día de mañana presenten ese sarcoma ya pueden fijarse en mi caso para salvar sus vidas. Y a eso aspiro: a inspirar a otros”, añadió.