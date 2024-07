Se rompieron las reglas de ‘MasterChef 2024′ y hubo un grave castigo en la cocina

MasterChef Celebrity Colombia 2024 regresó a las pantallas colombianas con una nueva temporada llena de sabor y emociones. Famosos de diversos ámbitos se han puesto el delantal para demostrar sus habilidades culinarias y conquistar al exigente jurado.

Los chefs que juzgan este año son Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría. En remplazo de Christopher Carpentier llegó la mexicana Adria Marina, quien ha impactado a los televidentes con su belleza y talento.

En el capítulo del lunes 8 de julio se llevó a cabo una prueba de salvación en la que compitieron: Franko Bonilla, Víctor Mallarino, Alejandro Estrada, Jacko Toukhmanian, Nina Caicedo, Carolina Cuervo, Cony Camelo, Juan Pablo Llano, Marcela Gallego, Vicky Berrío, Ricardo Henao, Paola Rey y Dominica Duque.

MasterChef es uno de los programas más vistos de Colombia. Fotografía por: Instagram @masterchefcelebrityco

Mientras cocinaban Franko Bonilla levantó la mano e indicó que debía reportar algo importante. ¿Quién rompió las reglas? Te contamos qué fue lo que pasó.

¿Qué pasó en ‘MasterChef Celebrity 2024′?

El reto comenzó cuando Claudia Bahamón les indicó que escogieran parejas. Después, como un giro del juego, les indicaron que no harían la receta con quien eligieron como compañero, si no, en contra de ella o él.

Cocinaron con granos como quinua, semillas de chía, ajonjolí, linaza molida y salvado de trigo. 60 minutos en el reloj es el tiempo que tendrían para hacer una preparación de su preferencia que incluyera estos ingredientes. También, la despensa estaría abierta para lo que necesitaran.

En otro momento, los hicieron cambiar de estación y comenzaron a trabajar en el plato de su compañero. Esta situación molestó a muchos participantes, quienes pensaron que en cualquier momento volverían a su puesto, sin embargo, eso nunca pasó.

Cuando se acabó el reto, Franko levantó la mano y dijo que quería comentar algo en relación con las reglas de la cocina. Dijo que cuando Claudia les pidió que levantaran las manos, Alejandro fue hasta su plato y le partió el pan que había preparado.

Estrada indicó que su intención no era perjudicarlo, si no, que no llevara algo que no estaba bien hecho al atril desde donde juzgan Zubiría, Rausch y Marina.

“Yo quiero creerle, pero hay normas por cumplir”, añadió Bonilla a lo anterior, indicando además que si en el momento en que se levantan los brazos no pueden tocar el plato de ellos, pues mucho menos el de sus compañeros.

A muchos les pareció ridícula la apreciación y cuando los chefs comenzaron a tomar medidas, Alejandro alzó la mano y dijo que Franko también puso un huevo en el momento en que debían dejar de tocar las recetas.

Por lo anterior, ambos tienen que ir a reto de eliminación. En la entrevista, el actor afirmó que el comediante “realmente es una persona desleal”. Incluso, en el momento en que les dijeron que debían sentarse en el sillón de los sentenciados se le escuchó: “Mucho hiju#$%&”.