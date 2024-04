¿Es gay? Esto fue lo que dijo Sebastián Caicedo sobre su orientación sexual

Aunque actualmente se encuentra alejado de las cámaras, Sebastián Caicedo aún tiene un lugar especial entre los colombianos, no solo por su talento sino por su relación con Carmen Villalobos.

La pareja estuvo junta por 11 años, hasta que en 2022 decidieron dar fin a su relación, siendo una de las noticias más importantes de la farándula nacional ese año, teniendo en cuenta que era uno de los matrimonios más estables entre famosos del país.

Sebastián Caicedo: “inventaron que yo era gay”

Luego de varios meses desde lo ocurrido, Caicedo decidió abrir su corazón en ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, programa en el que habló de las consecuencias que dejó esta separación en su vida, especialmente por rumores de su orientación sexual que se gestaron alrededor.

“Me dio duro que, al no encontrar una infidelidad, tuvieron que buscar que de pronto fuera gay”, dijo el actor, recalcando que si aún no se conocen las razones exactas de su divorcio, es porque con Villalobos tomaron la decisión de poner límites claros sobre su privacidad.

Sin embargo, para evitar nuevas críticas sobre estas declaraciones, Caicedo decidió ‘curarse en salud’ asegurando: “tengo grandes amigos gais que los quiero y los aprecio mucho, donde yo fuera gay lo hubiera dicho y no me hubiera casado. Me pareció un golpe muy bajo”.

¿Cómo se conocieron Sebastián Caicedo y su novia Juliana Diez?

Luego de romper su relación con Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo encontró nuevamente el amor con Juliana Diez, con quien hoy tiene planes de formar una familia.

El actor conoció a su actual novia en Medellín, en donde decidió irse a vivir con unos amigos. Además, según relató, no solo encontró el amor de una mujer, sino también el de Dios.

“Me hacen una invitación y era una iglesia. Llegó allá, entré y sentí la paz que no sentía en ningún otro lugar porque me conecté con Dios sin que nadie me dijera nada. Lo más bonito fue darme cuenta de que cometí muchos errores por estar lejos de Él y me di cuenta de que pude morir para nacer en Él”, indicó.

Asimismo, reveló que Diez comparte esa fe; de hecho, asegura que “de verdad tiene una relación muy bonita con Dios”.

“De verdad que tiene una relación muy bonita con Dios, muy madura espiritualmente, una empresaria maravillosa, soñadora, trabajadora, mamá”, añade.

Por último, explicó que siente demasiada emoción por la relación que tiene con su novia, a quien considera “un angelito” que lo ayudó a reiniciarse, tanto personal como profesionalmente.

“No importa cuántos errores hayas cometido, cuántas veces te hayas equivocado, hay alguien que te está esperando para darte una segunda oportunidad, para que mueras a todas esas equivocaciones y nazcas de nuevo en Él. No es fácil, lo reconozco porque me cuesta todos los días, pero sí se puede”, concluyó.