Sebastián Caicedo pensó en acabar con su vida tras divorcio con Carmen Villalobos

Una de las noticias de la farándula nacional más impactantes que nos dejó el 2022 fue la ruptura de Carmen Villalobos y Sebastián Villalobos, al haber sido una de las relaciones más consistentes, después de 13 años de noviazgo y luego matrimonio, muchos no se esperaban esta decisión. Ahora, ambos han seguido adelante con sus vidas, tienen nuevas parejas y él está empezando a revelar más detalles sobre la separación.

Para ser más exactos, el actor recientemente hizo una fuerte confesión, indicó que sufrió una depresión tan fuerte que inclusive llegó a pensar en la posibilidad con acabar su vida. Dio una entrevista a la emisora Bésame y reveló que intentó muchas cosas, tanto así que probó con un retiro en Argentina, entre otros caminos espirituales.

Sin embargo, Sebastián Caicedo mencionó que la “peor” idea que tuvo fue encerrarse en su finca estando en un estado emocional tan complicado, “Cuando estaba en mi finca tenía pensamientos raros, como que se me acabó el mundo, apague y vámonos (…) Tuve esos pensamientos suicidas y me quería colgar en un árbol”.

Adentrándose más en su experiencia, el caleño comentó que fue “juzgado, señalado y calumniado” en esa época en que se anunció la ruptura con Carmen Villalobos, sobre todo porque sus seguidores querían saber la razón de esta fuerte decisión, como no se dieron muchos detalles, se especulaba cada vez que él aparecía en alguna foto con alguien, de hecho, hasta llegó a rondar un rumor que decía que él era gay.

El lado espiritual de Sebastián Caicedo

Esa mala recepción de la gente dejó muy lastimado a Caicedo y empezó “a darle poder a la piedra, a la luna, a la Pachamama”, pero alguien lo cuestionó y le preguntó por qué le daba poder a la creación y no al creador. Fue ahí que quiso acercarse más a su Dios y comenzó a ir frecuentemente a una iglesia en Medellín, donde reside actualmente.

“Un día se me acerca alguien y me dice: ‘Sebastián, quiero orar por ti’. Yo le dije, claro, dale. Se me acerca, me abraza y me dice en el oído: ‘Ese día, que estabas mirando ese árbol, tú no estabas solo, yo siempre estuve contigo’”.