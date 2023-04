Sebastián Carvajal habló del humilde trabajo que tenía antes de ser famoso

‘Ana de Nadie’ es la telenovela con la que el Canal RCN vuelve a puntear en el rating colombiano, de hecho, es la producción más vista en los hogares de Colombia actualmente. Está inspirada ‘Señora Isabel’ de los noventa, pero en esta ocasión los protagonistas son Paola Turbay y Sebastián Carvajal, una arquitecta ama de casa de cincuenta años que se enamora de un joven periodista.

Sin duda el actor se ha robado mirada de muchos televidentes, si bien él ya es conocido por otros proyectos, con este nuevo trabajo se puede decir que se ha consolidado como uno de los actores más populares de la televisión contemporánea.

El también modelo ha conquistado a más de un espectador, no solo por su físico, también por su carisma, sencillez y el talento que demuestra en la pantalla chica. Entonces no resulta raro que la gente quiera conocer más sobre él.

Entre los trabajos que ha hecho Sebastián Carvajal están ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, ‘Loquito por Ti’, ‘Enfermeras’, ‘Manual para Galanes’ o ‘Manes’ de Prime Video. Él ha sido muy abierto sobre su carrera y ha dicho que le tocó muy duro y que ha recorrido un largo camino para llegar donde está hoy.

El famoso nació en Bucaramanga, pero tuvo un tiempo viviendo en Venezuela, a propósito de su pasado, recientemente compartió algunos detalles:

“Desde pequeñito he sido un payaso, he tenido la chispa para bailar, contar chistes, me gustaba todo lo que tuviera que ver con eso, pero cuando salí del bachillerato no tenía ni idea de lo que quería hacer o estudiar así que hice lo que muchos hacen: seguir el consejo de mi papá y entré a administración de empresas para manejar la compañía de zapatos que él tenía en esa época en Venezuela. Cuando llegué al tercer semestre me metí en el grupo de teatro de la universidad y me volví loco, boté todo a la basura y no volví a las clases”.

Lo que hacía Sebastián Carvajal antes de ser actor

Entonces Carvajal se dio cuenta que lo suyo era la actuación, entonces se dedicó de lleno a perseguir este sueño, pero no fue tan fácil, “A los 18 años mi papá me dijo que no iba a seguir desperdiciando la plata en una universidad a la que yo no iba, yo fui sincero y le dije que me iba de la casa para Bogotá porque quería ser actor y sabía que si quería lograrlo había que estar en la ciudad. Le dije me voy y me pongo a trabajar en lo que sea, así sea vendiendo chicles”.

Carvajal no tuvo que vender chicles, pero sí le tocó lavar platos en un restaurante, luego fue barman en el mismo lugar, luego, poco a poco, fue conociendo contactos. Más adelante él montó un sitio de entrenamiento de TRX y ahí conoció a un representante de talentos, se fijó en su físico y lo animó a ir a audiciones.

“Apenas me vio me dijo: Oye, por qué no estudias actuación, tienes la pinta y de pronto te va bien en eso. Yo le dije: ¡llevo tres años estudiando! Entonces me dijo que si manejaba acentos me podía llevar a un casting, le dije de una que sí, que los acentos y las imitaciones eran mis fuertes”, y así fue cómo comenzó todo para Sebastián Carvajal.