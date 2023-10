Sebastián Martínez habló de famosa novela que le dejó un sin sabor: “Me mortifica”

Sebastián Martínez es uno de los actores más reconocidos de Colombia. A lo largo de los años se ha posicionado en grandes telenovelas como ‘Hasta que la plata nos separe’ o la producción de Netflix, ‘Pálpito’.

Por lo anterior, ha acumulado una gran cantidad de seguidores que diariamente se preguntan por lo que sucede en su carrera profesional y su vida personal. Por ello, el actor aprovecha sus redes sociales para hablar un poco con sus fanáticos.

¿Qué pasó con Sebastián Martínez?

Aunque en su carrera, ha realizado papeles icónicos en los que ha caracterizado a sujetos rudos, ingenuos, buena gente e incluso villanos, su físico es uno de los detalles que más ha atraído a sus fanáticas y consumidores de sus producciones.

Si bien su apariencia es algo que siempre ha sido alabado por sus seguidoras, el actor también se preocupa por cómo se ve en la promoción de los proyectos.

Recientemente, el canal RCN anunció el regreso de una de las novelas que más éxito ha tenido en los últimos años, ‘La ley del corazón’.

Sebastián Martínez sorprendió en sus redes sociales con una confesión que pocos esperaban. ¿De qué novela habló? Fotografía por: HERNAN PUENTES

La producción se centró en una firma de abogados que pasan por varios altibajos en su vida. Uno de los protagonistas que muchos se mueren por volver a ver es Sebastián Martínez, quien tiene una gran participación en el drama con su personaje antagónico como Camilo Borrero.

El actor habló sobre el regreso de la novela y su estreno. A través de sus redes sociales, Martínez dejó claro que estaba contento con ello, pero que hubo un detalle de su participación, que no le gustó tanto.

“Hay algo que quería compartir con ustedes que de toda la vida desde que hice el proyecto me ha mortificado”, empezó diciendo.

Después continuó “devuélvanse a ver la foto y miren un pelito que tengo aquí atrás, son unos pelitos ahí que nunca me los quitaron. O sea, en Photoshop me los hubieran podido ‘mochar’ o en maquillaje me hubieran podido peinar, pero no, así se fue y el cachumbo quedó por siempre”.

Igual que lo hizo con la novela, ‘La ley del corazón’, Sebastián Martínez compartió otra anécdota que tuvo en una de las producciones más recientes en las que trabajó.

Se trata de su personaje en ‘Hasta que la plata nos separe’, el cual también enamoró a muchos televidentes. El actor dijo en sus redes sociales, a modo de broma, que el estilo de Rafael Méndez terminó siendo usurpado por Chris Evans en su nueva película de Netflix.