Sebastián Martínez se cansó: “es de las cosas difíciles de ser figura pública”

Sebastián Martínez se ha destacado por ser una voz crítica y sincera en las redes sociales. Su presencia en estas plataformas no se limita a compartir aspectos de su vida personal o profesional; también las utiliza para denunciar y reflexionar sobre los problemas que afectan a Bogotá o al país.

En particular, ha sido muy crítico con la movilidad que enfrenta la capital colombiana, ganándose el respeto y la admiración de muchos ciudadanos. Martínez, quien ha protagonizado exitosas producciones como La ley del corazón, demuestra que su compromiso va más allá de la actuación.

A través de sus redes sociales, ha compartido sus preocupaciones y experiencias diarias relacionadas con el tráfico y la infraestructura de Bogotá. Su enfoque sincero ha resonado con los bogotanos que comparten las mismas frustraciones.

¿Qué le pasó a Sebastián Martínez?

La capital colombiana es conocida por sus problemas crónicos de movilidad. La congestión vehicular, el transporte público insuficiente, así como las obras de infraestructura que se eternizan, son solo algunos de los desafíos que enfrentan los habitantes de la ciudad. Sebastián Martínez ha utilizado su plataforma para poner estos temas en el centro de la conversación.

Recientemente, el actor mencionó que su jornada estuvo llena de varios incidentes que afectaron su buen ánimo: “Buenos días. Hoy no tengo buenas noticias, también hay que hablar las cosas como son, la estoy pasando mal, me pasé una calle y me toca estar en un trancón de 20 minutos, aparte del trancón que me había mamado antes. Qué delicia volver a Bogotá”.

A lo anterior, agregó a modo de aclaración: “Lo anterior era mentira, pero en serio, esa es una de las cosas difíciles de ser persona pública y es que uno no puede estar de mal genio, uno puede tener un mal día”.

Kathy Sáenz, Sebastián Martínez y Amador en la nueva portada de Cromos

La protagonista de la última edición de Cromos parece tocada por la gracia y la perfección. El timbre de su voz, su energía aterciopelada y su porte elegante evocan la belleza las divas del cine. No necesita esforzarse para ser inolvidable: cualquier gesto espontáneo, palabra, sonrisa o mirada frente a la cámara queda grabada en la memoria. La próxima vez que alguien lea o escuche la palabra “garbo”, será imposible no pensar en Kathy Sáenz.

“Ella entiende muy bien a sus hijos y sabe cómo llegar a cada uno. Hay mucha confianza entre ellos, hay diversión y, al mismo tiempo, saben distinguir cuándo debe haber respeto”. Así la describe su esposo, Sebastián Martínez.