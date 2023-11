Sebastián Martínez se equivocó de baño y terminó en una situación graciosa

Sebastián Martínez es uno de los actores más reconocidos de Colombia. A lo largo de los años se ha posicionado en grandes telenovelas como Hasta que la plata nos separe o la producción de Netflix, Pálpito.

Por lo anterior, ha acumulado una gran cantidad de seguidores que diariamente se preguntan por lo que sucede en su carrera profesional y su vida personal. Por ello, el actor aprovecha sus redes sociales para complacer un poco a sus fanáticos.

Recientemente, ha hecho una publicación que divirtió a más de una persona, pues, por accidente, el actor se metió al baño de mujeres y vivió una experiencia graciosa. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos su entretenido momento.

Sebastián Martínez es uno de los actores más queridos del público colombiano. Fotografía por: Instagram @sebastianmartinezn

Sebastián Martínez en un baño de mujeres

A través de las historias de Instagram de Martínez, se pudo que el día de ese hecho no había tenido una buena mañana pues tenía que estar en unas grabaciones a las 7 a.m. y, como su alarma no sonó, se levantó a las 6:50 a.m. Esto provocó que corriera a bañarse para poder cumplir con el compromiso.

“Literal tenía que estas a las 7:00 en el set. Me levanté a las 6:50, no me sonó la alarma. Qué momento tan horrible, ¿no? Qué momento tan desagradable. Baño de gato, pero se llegó”, contó Martínez de 40 años.

Después, vestido de traje, contó que había resultado metido en el baño de mujeres por accidente. Allí, se topó con una mujer que, aunque se cree que pudo haberle hecho un escándalo, le hizo vivir un momento gracioso.

“Me acabo de meter al baño de mujeres, no me di cuenta, momento difícil. Una señora salía y me dijo: ‘ah bueno, bienvenido igual’. Y yo: ‘bueno, muchas gracias”, contó Sebastián, esposo de Kathy Sáenz, con una sonrisa en su rostro.