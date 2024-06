Sebastián Martínez termina enredado por travesura de su hijo: “No tiene qué hacer”

Sebastián Martínez es un reconocido actor colombiano que ha cautivado al público con su talento y versatilidad en diversas producciones. El nacido en Medellín comenzó su carrera a temprana edad, participando en producciones como Juegos prohibidos y Pálpito.

Por lo anterior, ha logrado adquirir una gran popularidad en Latinoamérica, acumulando una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y por supuesto, en su vida personal.

Recientemente, les contó a sus seguidores que su hijo le hizo una pequeña travesura con la que le dejó completamente enredados algunos pelos de su pierna. ¿Ya lo viste? Acá te contamos.

Sebastián Martínez es uno de los actores más queridos de Colombia. Fotografía por: Instagram @sebastianmartinezn

¿Qué pasó con el hijo de Sebastián Martínez?

Martínez es muy cercano a sus fanáticos en redes sociales. Constantemente está publicando experiencias propias con el fin de hacer reír un poco a quien lo siguen y también mostrarles su vida familiar y profesional.

Ahora, decidió compartir una reciente travesura que hizo su hijo Amador. En las historias de Instagram del actor se puede ver que el pequeño le dejó varios enredos en los vellos de las piernas. Incluso, se lo estaría contando a su esposa, Kathy Sáenz.

“Cuando tu hijo no tiene nada más que hacer y te agarra por su cuenta. Amador, que mira cómo me enredó los pelitos de la pierna, que me hizo un ‘look’”, dijo Sebastián a través del video.

Asimismo, puso a un lado del clip con letras blancas: “Nunca le den tanta confianza a su hijo”. Esto quedó como a modo de broma y por supuesto, demostró una vez más la buena relación que tiene Martínez con su único hijo.