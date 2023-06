Seguidores de ‘Ana de Nadie’ indignados ante machismo reflejado en la telenovela

Una de las producciones más sonadas de las últimas semanas es aquella protagonizada por Paola Turbay: Ana de Nadie. La telenovela que se transmite todas las noches a través del canal RCN sigue estando en los primeros lugares del rating colombiano.

El programa también cuenta con el actor Sebastián Carvajal como coprotagonista y Jorge Enrique Abello como una especie de antagonista en la telenovela.

Diversas escenas de este último les han llamado la atención a los televidentes, pues, gracias a su talento en la actuación, ha logrado llevar sentimientos de rabia e indignación a la pantalla chica.

Ana de Nadie Fotografía por: INSTAGRAM

De hecho, en el último capítulo de Ana de Nadie su personaje recibió fuertes críticas por el machismo arraigado que se veía en la escena. Acá te contamos cómo fue.

¿Qué pasó en el último capítulo de ‘Ana de Nadie’?

Fue un momento específico el que más llamó la atención en el reciente episodio de Ana de Nadie. Esta escena tiene como protagonistas a Emma, la hija mayor de Ana, y a Horacio, el personaje interpretado por Jorge Enrique Abello.

La anterior comenzó cuando Horacio se enteró que su hija se encontraba embarazara. Esto, ocasionó que enfureciera y llegara a la casa Ana (su exesposa) para exponer su molestia ante Emma.

Entonces, encerrados, enfrentan una fuerte discusión. Las palabras utilizadas por Horacio fueron tan hirientes, que muchos televidentes saltaron a las redes para expresar la molestia que sentirían con un hombre de este tipo en la vida real.

“Deja de soñar, deja de creer que las mujeres pueden serlo todo porque no es verdad, no lo pueden ser, quieren ser madres y quieren ser mujeres profesionales al tiempo y en las dos la cagan. No, vas a tener que elegir entre ser una mamá y ser una mujer profesional”, afirmó Horacio.

Dichos comentarios, producto del ingenio y libreto de la novela, acarreó una infinidad de comentarios en las redes sociales que lo tacharon de “machista”.

“Horacio me recuerda a mi papá, menos tóxico, pero sí, parecido”, “Cómo le dice eso Horacio a Emma”, “No puedo con Horacio”, “Nunca había odiado tanto a un personaje de novela como a Horacio”, y “Este Horacio ya está mal de la cabeza”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que, en la telenovela, Emma le respondió a su padre y se defendió ante la situación que le planteaba. Además, aunque el bebé iba ser dado en adopción, decidió que no lo haría y que, por el contrario, lo elegiría por encima de todo.

Se debe resaltar que las escenas de Ana de Nadie son producto de la ficción y el talento de los actores que se encuentran en la producción. “Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia”.