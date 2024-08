Seguidores de Evaluna criticaron “sangrienta” foto tras el nacimiento de Amaranto

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry han vuelto a conquistar los corazones de sus seguidores con el nacimiento de su segunda hija, Amaranto. La pareja, que ya había cautivado al mundo con la llegada de su primera hija, Índigo, decidió dar la bienvenida a su nueva bebé en la intimidad de su hogar en Florida.

Sin embargo, esta vez, una imagen en particular ha capturado la atención de todos: una foto de las huellas de Amaranto con sangre, un recordatorio poderoso y crudo de la belleza y la realidad del parto en casa.

La historia detrás de la foto de Amaranto, hija de Evaluna y Camilo

La foto de las huellas de Amaranto, marcadas con sangre, simboliza la primera conexión física del bebé con el mundo. Evaluna y Camilo han compartido esta imagen para resaltar la pureza y la intensidad del nacimiento, una experiencia que muchos padres que optan por el parto en casa conocen bien. Estas huellas no solo representan el inicio de una nueva vida, sino también la fuerza y el amor que rodean a esta familia.

Cabe recordar que, en una emotiva entrevista, Camilo reveló sus planes y preparación para asistir activamente en el parto de Evaluna. “Quisiera recibir yo a Amaranto”, confesó el cantante, explicando que había estado estudiando para cumplir este rol tan especial. Esta preparación no solo es un testimonio del amor y la dedicación de Camilo hacia su familia, sino también un reflejo de su deseo de estar presente en cada momento importante.

Así, el parto en casa, una elección que hicieron también para el nacimiento de Índigo, refleja su deseo de vivir este momento en un entorno familiar y controlado. Camilo recordó con cariño el nacimiento de Índigo como uno de los días más hermosos de su vida, y esta vez, con Amaranto, no fue diferente. La preparación y el apoyo mutuo entre Evaluna y Camilo durante este proceso han sido inspiradores para muchos de sus seguidores.

¿Qué dijeron los seguidores de Camilo y Evaluna sobre la foto de Amaranto?

La foto de las huellas con sangre ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores han expresado su admiración y respeto por la valentía de la pareja al compartir un momento tan íntimo y real. Otros, por su parte, criticaron el hecho de que las huellas se hayan logrado con la sangre resultado del parto.

“Muy lindo y todo, pero la sangre es algo muy íntimo. No me parece bien esa foto” y “¿Eso es sangre? Cada quien con sus cosas, pero no me parece bien que se use la sangre para eso”, son algunos de los comentarios que dejaron.

*Contenido generado con asistencia de la IA.