Selena Gomez confirma con tierno mensaje su nuevo noviazgo, ¿quién es el hombre?

Selena Gomez ha sido noticia recientemente por la nueva temporada de ‘Only Murders in the Building’ o el éxito de su marca de cosméticos, ‘Rare Beauty’. Pero ahora se trata de que ya no es una chica soltera, pues se acaba de confirmar que está muy enamorada y que su nuevo novio es nada más y nada menos que Benny Blanco. Pasaron varios meses de especulaciones, y ahora finalmente ella decidió darle fin a los rumores, oficializó su noviazgo con el productor musical con el que lleva saliendo más de seis meses.

También te puede interesar: Carla Giraldo: ¿quién es su misterioso novio y por qué no están casados?

Aquí encuentras más contenidos como este

En redes sociales, la actriz compartió estas palabras definitivas: “Me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta. Es absolutamente mejor que nadie con quien haya estado”.

¿Quién es el nuevo novio de Selena Gomez?

Benny Blanco nació el 8 de marzo de 1988 en Reston, Virginia, Estados Unidos, es decir, tiene 35 años y es cuatro años mayor que la empresaria. Es un reconocido productor musical, especialmente en el género pop. Su éxito lo lleva cosechando desde 2008, cuando tuvo la oportunidad de trabajar para grandes estrellas, por ejemplo, en canciones como ‘Circus’ de Britney Spears, o ‘I Kissed a Girl’ y ‘Hot & Cold’ de Katy Perry, por mencionar algunas.

Desde entonces pudo mantener una estable carrera a nivel internacional, pues su portafolio está lleno de hits. Blanco no solo produce y escribe canciones para otros artistas, también tiene otros proyectos en los que participa con su voz propia, por ejemplo, uno de los más reconocidos es ‘Eastside’, en colaboración con Halsey y Khalid.

Entre sus más grandes aficiones se encuentra la cocina, de hecho, el estadounidense tiene planeado lanzar un libro de recetas, en español se titula: ‘Abierto: un manual de cocina para amigos’, que lo escribió él mismo y se publicará a principios del 2024.

Además: Betty la fea: Natalia Ramírez habla de la escena más indignante de la telenovela

“Sé lo que vas a decir... cocinar da miedo. No sabes por dónde empezar. Puede resultar abrumador. Y cocinar para un grupo de personas, carajo... Pero te lo digo, una vez que te adentres en ello, será tu nueva adicción, es como meditar. Picar una cebolla es como tomar una medicina. Escribí este libro para enseñarte cómo organizar la cena más enfermiza... Para responder a todas las incógnitas”, expresó Benny Blanco cuando reveló la portada oficial del recetario. Asimismo, en sus redes comparte videos en los que prueba las recetas que hace en compañía de otras celebridades