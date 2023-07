“Sentí la muerte tan cerca”: Taliana Vargas sufrió un fuerte accidente de tránsito

Taliana Vargas es una de las mujeres más queridas de Colombia. Tras representar al país en Miss Universo y llevarse el segundo puesto, ha estado diversos proyectos en los que no pasa desapercibida y además, la siguen manteniendo en tendencia.

Recientemente, la samaria se encuentra en Medellín para estar presente en Colombiamoda, uno de los eventos más importantes de la industria textil en el país y Latinoamérica. A su llegada a la capital de Antioquia, decidió contar una anécdota que dejó impactados a sus seguidores.

¿Qué le pasó a Taliana Vargas?

Las redes sociales de Taliana están en constante movimiento. Desde allí, entera a sus fanáticos sobre los proyectos profesionales que se le avecinan y también les habla un poco de su vida personal.

La exreina acostumbra a contarles a sus seguidores varios 'secreticos' de su vida. Fotografía por: Instagram

De hecho, la exreina llamó la atención en las últimas horas con una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram, puntualizando que “estaba viva de milagro”.

La modelo narró que después de dejar a sus hijos en una actividad, se fue en el auto para poder asistir a la iglesia. Sin embargo, en el camino sufrió un accidente que la hizo replantearse varios momentos de la vida y el afán de la misma.

“Ya estamos en Medellín, para Colombiamoda, pero antes quiero contarles algo que me pasó ayer. Les digo que lo que me pasó ayer me cambió la vida en milímetros de segundos y me dejó muchas enseñanzas, no quiero que pase todo esto sin contárselos”, comenzó relatando.

“Ayer dejé a los niños en el campo de verano, precisamente con Alejandro, pero yo tenía afán, como esos afanes en los que siempre andamos en la vida, un agite innecesario. Mi afán era porque quería ir a misa, yo trato de ir todos los días a misa. Iba un poco tarde y faltando como cuatro metros, o sea, nada para llegar a la iglesia, un carro nos dio por el lado muy fuerte, por el lado en el que yo estaba”, añadió.

Afortunadamente y para tranquilidad de sus seguidores, la exreina no pasó por ningún inconveniente grave o tuvo algún quebranto de salud.

“Yo estoy viva de milagro, no me pasó nada, sentí la muerte tan cerca”, afirmó, a lo que agregó: “Gracias a Dios estoy bien, pero esto me hizo quitarme una venda de los ojos y darme cuenta de que somos demasiado frágiles, pero se nos olvida por el agite diario. Estoy feliz de estar viva, amanecí en una calma, qué maravilla poder vivir desde otro momento”

Finalmente, la exreina subió un pequeño texto al final de sus historias en los que dejó un mensaje para vivir diferente y pensando en aquello que es realmente importante para cada quien.

“La vida son los microsegundos, cuando vemos a los ojos a nuestros hijos y nos profundizamos en su ternura. No más vivir en afanes, esa sensación que todo lo puedo porque voy a mil y soy organizada es la farsa más grande”, escribió.