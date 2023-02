¿Será montaje? Se conoció supuesto video de Karol G con Anuel AA en su cumpleaños

Desde que Karol G terminó con Anuel AA su vida amorosa ha despertado la curiosidad de varios seguidores, sobre todo después de que el puertorriqueño se enamorara de Yailin muy pronto después de la ruptura.

Sin lugar a dudas, muchos fanáticos de los dos artistas se quedaron desanimados e incluso molestos, luego de que la pareja decidiera romper, sin embargo, algunos aún guardan la esperanza de que regresen.

¿Karol G y Anuel juntos en su cumpleaños?

El pasado 14 de febrero la paisa celebró 32 años de edad como ella está acostumbrada, rodeada de amigos, tranquilidad, amor y muchos mensajes bonitos de parte de sus miles de seguidores.

Siendo el día de San Valentín, muchos le desearon lo mejor para su vida profesional y amorosa, pues después de su larga relación con Anuel AA, la artista no se ha referido a ningún otro hombre que la tenga enamorada.

En redes circula un video en el que aparentemente se probaría que Karol G decidió pasar su cumpleaños con Anuel. ¿Será cierto? Fotografía por: Instagram

A través de redes sociales, la intérprete de ‘Cairo’ publicó un carrete de fotos en las que celebró su aniversario y se mostró feliz. “La babysita es Acuario. 32 añitos”, fueron las palabras que acompañaron las imágenes.

Aunque se veía sola y sin signos de estar en compañía, un video que circula en TikTok afirmó que la colombiana habría celebrado su cumpleaños con su expareja Anuel AA.

Según lo dicho por varios medios internacionales, en el videoclip se ve a Karol con su look actual celebrando su nueva vuelta al sol, mientras de fondo, se escuchaba la voz de Anuel. Los famosos habrían estado en Punta Cana en República Dominicana.

“Juran que ese día los bebecitos se vieron en ese hotel. Lo que podemos decir es que Anuel AA y Karol G no le han dado un fin a su amor, porque la misma familia del boricua quieren que el vuelva con la colombiana, ya que esta, le habría hecho un bien al rapero”, asegura el medio.

Sin embargo, hay quienes aseguran que este video es un montaje y que simplemente es por generar más polémica pues no es claro que realmente sea ella.

“Es un montaje, ella no sería capaz de estar con él”; “No creo que sea ella, después de tantas cosas, seguro es puro montaje”; “Karol es divina, no puede ser que sea ella, eso es falso”; “Ay no, espero que no sea verdad o sería una gran decepción”; “No Karol no puede caer de nuevo, espero que no”; “No puede ser, yo la adoro y verla celebrar con él es tenaz”, fueron algunos comentarios.

¿Qué pasó con Anuel y Yailin?

Desde hace varios meses los nombres de Anuel y de su esposa Yailin La Más Viral vienen siendo parte de los titulares de los medios, pues después de su boda, hubo varios rumores de una ruptura y ataques a la también artista.

Sin embargo, a través de redes la pareja se ha mostrado más enamorada que nunca y a la expectativa del nacimiento de su bebé el cual estaría próximo a nacer.

Por el momento se conoce que es una niña y que ambos están emocionados por convertirse en padres, pues como lo dijeron en varias entrevistas pasadas, los dos estaban seguros que iban a tener familia juntos y así fue.