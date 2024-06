Sergio Barbosa en una bañera: así celebró el Día del Padre con “sus ratas”

En una reciente publicación de Instagram, Sergio Barbosa reflexionó sobre su especial relación con estos pequeños animales, afirmando: “Yo soy un padre de ratas! Hoy es un día especial para consentir a estos animalitos, limpios, inteligentes, solidarios. Me gustan todos los animales pero mi debilidad son ellos, falta TiTo, el rescatado de una alcantarilla que hoy vive en un armario de roble y tiene un cuarto para el, vamos socializando poco a poco #ratpets #ratstyle #ratlovers #diadelpadre Tica, Arequipa y Tito. Mis amores”.

Barbosa no solo se dedica a la moda, sino que también muestra un corazón grande hacia los animales. Sus publicaciones en redes sociales revelan a un hombre que encuentra belleza y compañía en sus ratas, considerándolas miembros esenciales de su familia:

“Son tan pequeñas, son tan frágiles, es triste que los humanos las vean con desprecio,cuando lo único que buscan es un poco de nuestros desperdicios para alimentar a sus familias, estar cerca de ellas me ha enseñado tanto, son tan buena compañía, tan amorosos,tan limpios. No les pido que cambien sus fobias, solo que las dején pasar, ninguna rata los va a atacar si, no buscan hacerle daño, ninguna lo va a infectar si, no lo toca. Para mí Mini, Zoé y Moli. Son tan importantes. Tiene. Sus apodos, el bebé, la nena y gordito...”, escribió en sus redes sociales.

El experto en modas ha roto estereotipos y ha abierto la conversación sobre el amor por los animales menos convencionales. Sus hashtags como #ratpets y #ratstyle muestran su devoción y promueven una mayor aceptación y aprecio por estas criaturas inteligentes y cariñosas. En un mundo donde los gatos y perros suelen ser las estrellas, Sergio Barbosa da voz y visibilidad a las ratas, destacando su carácter limpio, inteligente y solidario.

Este Día del Padre, Barbosa celebró su rol como un padre dedicado y amoroso para Tica, Arequipa y Tito. Su mensaje es claro: el amor por los animales no conoce límites y cada uno merece un lugar especial en nuestros corazones.