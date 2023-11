Shakira anunció nueva gira mundial en 2024, ¿vendrá a Colombia?

Con su poderoso movimiento de caderas al ritmo de “She Wolf” y “Chantaje”, Shakira se reencontrará con su público después de cinco años de su última “El Dorado”.

Luego de una ausencia de siete años, su última gira fue todo un éxito por lo que seguro, la que planea hacer en el 2024 saldrá aún mejor.

Shakira y su gira mundial en 2024

Luego de todos los focos que se ha llevado por su separación con Piqué, y el gran giro que ha dado su vida luego de mudarse de país y empezar de nuevo con sus hijos en Estados Unidos.

Ahora, la barranquillera es noticia debido a toda la expectativa que generó al rededor de la gira mundial que espera realizar el próximo año y una de las más esperadas, pues muchos fanáticos le han pedido varias de sus canciones en vivo, para poderlas cantar con ella.

La noticia la dio a través de una entrevista concedida a la revista Billboard, de la que fue portada, y allí dio varios detalles de lo que vendrá para ella y su carrera.

Shakira Fotografía por: Instagram @shakira

Una de las grandes noticias que dio allí, es que espera salir en una gran gira, una vez lance oficialmente su siguiente álbum musical, del cual ya se han conocido varias canciones.

Sin embargo, antes de entrar a dar más detalles sobre una de las giras más esperadas por sus fanáticos, la artista se refirió a lo paradójico que fue que, esa ruptura y el dolor de una traición, la haya impulsado para volver a resurgir en su carrera.

“Me siento como un gato con más de nueve vidas. Cuando creo que ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire”, dice. “He pasado por varias etapas. La negación, la rabia, el dolor, la frustración, la rabia otra vez, el dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. De ‘mantén tu cabeza por encima del agua’. Y en una etapa de reflexión. Ahora es una etapa de trabajo duro y todo el tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos”, dijo la arista a la revista.

Después de ello, se enfocó un poco más en la gira que, según el agente Keith Sarkisian de WME, “incluirá arenas y estadios en más de dos docenas de países en América Latina, Norteamérica, el Reino Unido, Europa y el Medio Oriente”.

En la publicación también se pudo ver que, Shakira señaló que ha estado tomando nota de lo que debería hacer y lo que no, cuando empiece a organizar su gira, y contó que estuvo disfrutando del show de una de sus colegas, Beyoncé. “Bueno, sí, estaba disfrutando ¡pero estaba trabajando! (Risas). Definitivamente no puedo ir de gira con tantos camiones como Beyoncé, pero estaba tomando notas”.

Igualmente, destacó la importancia de regresar a varios escenarios después de tanto tiempo fuera de ellos: “Creo que será la gira de mi vida. Estoy muy emocionada. Tenía mi pie en el freno. Ahora estoy con el acelerador a fondo”.

Hasta el momento, no se conocen los países en los que se piensa presentar y si Colombia está incluido o no, sin embargo, seguramente sí hará parte de su gran tour el próximo año.