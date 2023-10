¿Shakira “censurada” por canción con BZRP? Esto reveló la artista sobre la sesión

El pasado 11 de enero Shakira volvió a demostrar por qué sus fans aún la adoran y la industria de la música la tiene tan presente.

Luego del estreno de ‘Monotonía’, Shakira volvió a ser tendencia, después de que se conociera la tiradera, como muchos ya le llamaron, a su canción junto al Dj Bizarrap.

Aunque ya a publicado más canciones, 9 meses después, la canción vuelve a dar de qué hablar.

Canciones de Shakira: ¿Qué se conoció sobre su sesión con BZRP?

A través de redes sociales, varios seguidores de los dos artistas han citado parte de la letra de la canción, la cual inevitablemente, siguen relacionado con Piqué y sus infidelidades.

En medio de una entrevista, con Billboard, Shakira, comentó algunos aspectos no tan buenos de este proceso de creación.

“Es un regalo poder sentir que tengo tantas hermanas ahí afuera, porque me siento como hermanada del público femenino”, empezó diciendo.

La sesión de Shakira y Bzrp arrasó en las plataformas digitales pero ¿Qué lío tuvo la colombiana para sacarla? EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Fotografía por: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Después agregó: “Siento que hay mujeres que han pasado por lo que yo he pasado, incluso que han vivido experiencias aún peores que la mía o mejores, pero que tenemos tanto en común, que no estoy sola”.

No obstante, sobre los obstáculos que tuvo en medio de esta canción aseguró: “Me decían no estás loca, tienes que cambiar esa letra, tienes que cambiar la letra por favor, eso no puede salir. No soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una artista, soy una mujer, soy una loba herida, y déjame en paz por favor”.

Ante ello, en el video se alcanza a escuchar la ovación y aplausos que recibió la colombiana, luego de que hubiera revelado esto y hubiera dicho, que a pesar de las peticiones de cambiar la letra, ella se arriesgó a sacar la canción tal y como la tenía y la sentía.

Igualmente, en los comentarios del video, varios de los seguidores y fanáticos de la artista colombiana, apoyaron su decisión.

“Amo que no se hubiera dejado callar, qué bien por Shaki”; “A mi me encanta la letra y la aplaudo por haberla sacado así le hubieran dicho que no”; “Seguramente, la querían censurar por Piqué, pero nada, qué bueno que no lo hizo”; “Me encanta que las mujeres en la industria estén poniendo sus límites y saquen lo que a ellas les gusta”; “Amo esa canción y sí fue un gran acierto que no se auto censurara”; “Adoro a Shaki y no sé si la canción hubiera pegado igual, si le hubiera cambiado la letra”, fueron algunas opiniones.