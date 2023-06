Shakira contó detalles inéditos de la relación que tuvo con Piqué: “no más”

Aunque la cantante colombiana ha decidido dejar atrás su vida en Barcelona, España, para iniciar un nuevo proceso lejos de su expareja Gerard Piqué, lo cierto es que su pasado no deja de acecharla y protagoniza los tabloides diarios.

Ahora, Shakira rompió el silencia que llevaba adentro por meses y durante una declaración judicial habló de varios detalles de su vida privada, sobre todo, de lo que fue su relación con el exfutbolista catalán.

Los detalles del noviazgo entre Shakira y Piqué

En la declaración, que duró 80 minutos, la barranquillera reveló datos que muy pocos conocían sobre lo que había sido el inicio de su relación con Piqué.

Las palabras de la colombiana se conocieron gracias a que el diario El País de España tuvo acceso a la conversación en la que explicó cómo llegó a vivir a Europa y el orden cronológico en que comenzó su noviazgo con Gerard.

La idea era demostrar cómo lo sucedido tuvo que ver con su tema económico, pues, recordemos que actualmente se encuentra en medio de un proceso por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros.

Una de las anécdotas que más llamó la atención fue que, una vez, Shakira hizo aterrizar un avión solo para darle un beso a su expareja: “Hice aterrizar el avión en Barcelona solo para darle un beso a Gerard”.

Más tarde, agregó que no fue sino hasta el 2015 que llegó a vivir a España pues antes, era una completa nómada viajando por el mundo.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera”, indicó.

Asimismo, explicó que antes de llegar a Barcelona vivía en las Bahamas en una casa que había comprado con el que era su novio en ese entonces, Antonio de la Rua.

“Empiezo a salir con él [Piqué] y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. (…) Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, agregó.

Finalmente, la colombiana dijo: “Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”.