Shakira enloqueció a sus fans: confirmó el país y la fecha de inicio de su gira

Shakira suele sorprender a sus fanáticos de muchas formas, pero lo que sucedió durante el festival Coachella fue de otro nivel. La cantante colombiana fue una de las grandes invitadas por el productor argentino, Bizarrap, e interpretó los temas BZRP - Shakira Music Sessions Vol.53 y La Fuerte, convirtiendo este momento en uno de los más especiales de la noche.

La artista barranquillera está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera debido a que a lo largo de estos últimos tres años ha podido consolidarse, nuevamente, como una de las cantantes más influyentes y escuchadas a nivel mundial. Los sencillos que lanzó y su más reciente álbum llamado: Las mujeres ya no lloran, han encabezado las listas en las plataformas digitales y siguen sumando millones de reproducciones.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, uno de los grandes interrogantes que surgió entre sus fanáticos fue sobre la fecha de su próxima gira. Aunque se especuló mucho sobre esta, finalmente la colombiana dio a conocer algunos detalles y reveló la fecha de cuando iniciará el tour.

“Hoy no me puedo contener”

Shakira sorprendió a todos al ser una de las grandes invitadas de Bizarrap en el festival Coachella. Luego de interpretar los dos éxitos que tiene junto al productor argentino, tomó el micrófono para anunciar lo que todos sus fanáticos estaban esperando: Las mujeres ya no lloran tour es un hecho.

“Buenas noches, Coachella, esto es increíble, no saben lo que me da gusto verlos (...) Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza ¡por fin!”, aseguró la cantante colombiana.

Sin embargo, la barranquillera no paró ahí, ya que no solo anunció que su próxima gira es un hecho, también reveló la ciudad y la fecha en la que comenzará este tour, que es el séptimo en su carrera tras Pies descalzos, Anfibio, Tour de la Mangosta, Fijación oral, Sale el sol y El Dorado.

BUENOS DÍAS ONLY TO @shakira



Las Mujeres Ya No Lloran World Tour is coming 🥹✈️🌎pic.twitter.com/gT1c2AdnEa — Diofa 🐺💎 (@JuniorDiofa24) April 13, 2024

“Finalmente, nos vamos de gira y empezará aquí (Indio, California) en noviembre de este año y comenzará en esta ciudad. No puedo esperar, muchas gracias a todos”, aseguró la barranquillera.

A esto se sumó una publicación en sus redes sociales en las que ratificó lo dicho en el escenario y reveló algunos detalles de cómo será la compra de las boletas.

“¡Estoy muy feliz de anunciar finalmente que LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR está en marcha! ¡No puedo esperar a volver al escenario para festejar y celebrar con mi manada de lobos! 🐺Las fechas se acercan pronto: ¡regístrese para obtener información/acceso de preventa ahora! ¡Auuuuuuuuuuuu! #LMYNLWT”, aseguró.