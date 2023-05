¿Shakira estará en Medellín? Sorpresivo mensaje dejó ansiosos a sus fans

Para Shakira, toda su ruptura con Piqué y su traslado a Miami han significado un orden nuevo de las cosas, pues si bien estaba acostumbrada a su vida en España y a tener la compañía del exjugador, todo se quebró cuando ella comprobó su infidelidad.

Además de los cambios en su vida privada, sus canciones también dieron de qué hablar, ya que algunos esperaban canciones de dolor y despecho, algo que no encontraron en su último sencillo, pues la colombiana decidió hacer una canción para sus hijos Milán y Sasha.

¿Shakira vendrá a Medellín?

Paralelamente a todo lo que está pasando en la vida personal de la barranquillera, desde el 2018 en su gira El Dorado World Tour, la cual fue todo un éxito en el país.

Este 18 de mayo, los rumores sobre un posible regreso de la colombiana al país se hicieron más fuertes y todo por cuenta de un mensaje publicado en Twitter.

A través de su cuenta oficial del pajarito azul, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dejó inquietos a los fanáticos de Shakira al invitarla a la ciudad de la eterna primavera.

“Quiénes están de acuerdo conmigo en que queremos a Shakira en Medellín”, escribió el mandatario. No obstante, el mensaje puede ser también un exploración de las respuestas y reacciones de los usuarios de la red social.

Quiénes están de acuerdo conmigo en que queremos a Shakira en Medellín. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 18, 2023

La duda por la que el rumor puede hacerse realidad, es que, cuando RBD anunció su gira y aún Colombia no estaba incluida, el Alcalde lanzó unos mensajes relacionados y de tipo sondeo casi igual que este de Shak.

Tras la publicación de esos mensajes sobre la agrupación mexicana, días después, se confirmaron cuatro presentaciones de RBD en la capital antioqueña.

La publicaciones de Quintero, generó varios comentarios de sus fans: “Si Shakira viene a Medellín me derrito”; “Ella debería volver y retomar sus raíces, sería lindo verla aquí”; “Ella casi no hace giras o viene a Colombia, sería increíble”; “Si Shaki viene a Medellín me muero lentamente”; “Se imaginan que sea verdad y Shakira venga este año, sería un año muy muy bueno”; “Ay sí que venga y así se recarga del amor de sus fans”; “Me muero por cantar ‘Monotonía’, ‘Te felicito’ y todas las últimas canciones en vivo”.

Por el momento, ni la artista ni su equipo de prensa ha dicho algo al respecto o han lanzando pistas del tema, por lo que la expectativa continúa.

