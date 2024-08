Shakira fue captada muy feliz con uno de sus ex: ¿es Piqué? Esto dicen en España

Los rumores sobre un posible reencuentro entre Shakira y su exnovio, Antonio de la Rúa, han tomado fuerza. Todo comenzó cuando el periodista español Álex Rodríguez, en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco, reveló que el misterioso hombre con el que vieron cenando a Shakira bajo la luz de la luna no era otro que De la Rúa, el argentino con quien la barranquillera mantuvo una relación de 10 años.

Según Rodríguez, Shakira y Antonio han estado trabajando juntos desde hace dos meses, aunque no fue hasta ahora que se les vio juntos públicamente. “Cuando me dijeron que la vieron cenando con un hombre, yo pregunté y me confirmaron rápidamente que era Antonio, porque yo estaba esperando que les pillaran juntos”, declaró el periodista.

¿Shakira y Antonio de la Rúa están juntos de nuevo?

Estos rumores no son nuevos. Desde 2022, se especula sobre un acercamiento entre ambos, especialmente tras la separación de Shakira de Gerard Piqué. Al parecer, el contacto se reanudó cuando la cantante enfrentaba problemas fiscales en España, y De la Rúa se ofreció a ayudarla. “Cuando Shakira tenía todos sus problemas económicos con Hacienda, él se preocupó y decide ponerse en contacto de nuevo con ella. Vuelven a unirse en llamadas y mensajes de texto hasta que, a finales de mayo, Shakira decide incorporarle a su equipo como ‘road manager’”, comentó Rodríguez.

Lo más sorprendente es que la relación profesional entre Shakira y Antonio parece haber evolucionado. Se dice que De la Rúa podría acompañarla en su próxima gira, lo que ha desatado aún más especulaciones sobre el estado de su relación.

Aunque la cena entre ellos no tuvo un trasfondo romántico, según Rodríguez, la cercanía entre los exnovios ha generado curiosidad y expectativas. ¿Será que la historia entre Shakira y Antonio de la Rúa aún no ha terminado?

La noticia ha dado mucho de qué hablar, y solo el tiempo dirá si este reencuentro es puramente profesional o si el destino tiene otros planes para ellos.

🌌 Shakira spotted dining at the adults-only Standard Spa hotel in Miami Beach! pic.twitter.com/d6D8C3myxb — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) August 7, 2024

¿Cómo terminó la relación de Shakira y Antonio de la Rúa?

Shakira y Antonio de la Rúa terminaron su relación en 2010 después de estar juntos por más de una década. Aunque ambos eran una pareja muy estable y Antonio jugó un papel importante en la carrera de Shakira como su consejero y representante, su separación fue anunciada de manera amistosa.

En un comunicado conjunto, la pareja explicó que habían decidido “tomarse un tiempo” en agosto de 2010, tras más de 11 años de relación. Señalaron que la decisión fue mutua y tomada de manera “amigable y amorosa”. La razón oficial dada por la pareja fue la necesidad de enfocarse en sus respectivas carreras y proyectos personales.

Después de la separación, Shakira y Antonio de la Rúa siguieron trabajando juntos durante un tiempo, pero en 2012 su relación profesional también terminó en medio de una disputa legal. De la Rúa demandó a Shakira por una suma millonaria, alegando que tenía derecho a parte de sus ingresos debido a su rol en la gestión de su carrera, pero Shakira ganó el caso en los tribunales.

