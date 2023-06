Shakira habló en exclusiva del momento más fuerte de su vida: “Todo se juntó”

Shakira es sin duda un ícono de la música, a pesar de ser colombiana, ha logrado que sus canciones y su estilo se escuche en muchos rincones del mundo. Aunque muchos fanáticos sepan de su carrera y de sus inicios, hay detalles que pocos conocen.

Aunque ahora está en los titulares de todos los medios debido a su supuesto romance con Lewis Hamilton, sus hijos y su llegada a Miami, hay más datos de ella que debes conocer.

Shakira y la historia detrás de su separación

En una entrevista exclusiva para Revista People en Español la colombiana abrió su corazón y contó uno de los momentos que más la asustaron y llenaron de fuerza a la vez, pues tuvo que seguir adelante a pesar de creer que no lo lograría.

Hablando del significado de sus padres en su día a día y de lo mucho que han hecho por ella en este tiempo, la barranquillera lo dijo todo.

“Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milán resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”.

Igualmente destacó que “me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

Aseguró que la recuperación de su padre ha sido muy dura y lenta pero que continúa batallando para estar al 100 %: “es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses”.

Igualmente, dijo que lo que espera para sus hijos es que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez: “Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres pero de bien”.

Después agregó “felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”.