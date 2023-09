¿Shakira habría echado a uno de sus empleados por negarse a cocinar un pollo?

Shakira es una de las cantantes colombiana más reconocidas a nivel mundial por su talento y por su movimiento de caderas.

Puedes leer: ¿Cuántas veces se ha casado Carolina Acevedo? Ellos han sido sus parejas

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Desde que era muy pequeña su abuela la enseñó a bailar la “danza árabe” y por ello empezó a tener reconocimiento en cada show, sin dejar de lado su inigualable voz y talento.

¿Qué pasó con Shakira?

Con su nuevo lanzamiento ‘El jefe’, dado a conocer el pasado 20 de septiembre, Shakira volvió a enloquecer las redes y a sus fanáticos, pues además del ritmo y el acompañamiento de ‘Fuera regida’, la letra dejó muchas bocas abiertas.

Luego de que una extrabajadora de Shakira en Barcelona, dio su punto de vista sobre cómo había sido la colombiana mientras estuvo trabajando con ella, otra persona también salió a hablar de ella.

El empleado es un hombre que trabajó como chofer de sus hijos, y que contó hechos que presuntamente ocurrieron cuando estaba con la barranquillera.

La artista colombiana se coloca un sobrero vaquero y baila al ritmo de regional mexicano en el video la canción. Fotografía por: YouTube: Shakira

En entrevista con el periodista Javier Ceriani en Espejo Público, el sujeto aseguró que en una ocasión Shakira no había sido muy amable y que de hecho, se había portado mal con uno de sus empleados.

De ser cierta esta versión, la imagen de Shakira estaría un poco embarrada con las últimas declaraciones que se han conocido de personas que estuvieron al lado de ella, y de una u otra forma la conocieron.

Ceriani reveló que para ella “no había fin para el trabajo” y que todos tenían que estar disponibles a cualquier hora.

Igualmente, contó una disputa que habría ocurrido con la persona que estaba encargada de la cocina y era su chef, pues luego de una gran reunión, la colombiana le habría exigido un plato en horas de la madrugada, algo que él respondió con una negativa.

“Habían cocinado para 17 personas y ella (Shakira) quería que se calentase un pollo a las dos de la mañana y él le dijo: ‘No puedo más, no voy a hacerte el pollo’. Ella, automáticamente, los echó a las 6:30 horas y los dejó en la calle”, relató.

Cabe destacar que, el pasado 26 de septiembre, también se viralizó una entrevista realizada a Cristina Cárdenas, quien fue coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades de Shakira en España.

La mujer aseguró que, mientras estuvo trabajando con la barranquillera, se ido cuenta de malos tratos que supuestamente ella le daba a algunos empleados: “Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional”.

Igualmente, dijo que incluso con algunas personas que la rodeaban “era nefasto el trato”; pero que además, era un poco “tacaña” y “déspota”.

“En todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella (...) Es que no tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y poner de cara a la pared. Es que no hay más palabras”, destacó Cristina Cárdenas.

Agregó que “es una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis”.