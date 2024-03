Shakira incendia las redes con sensual adelanto de ‘La fuerte’ junto a Bizarrap

Shakira, la icónica artista colombiana, regresa con fuerza con su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran, un trabajo discográfico que promete ser un éxito rotundo.

Este lanzamiento, previsto para el 22 de marzo de 2024, marca el regreso de la cantante a los escenarios musicales después de siete años de silencio discográfico.

El título es una declaración de empoderamiento femenino que refleja la evolución personal y artística de la barranquillera. Las letras de las canciones exploran temas como la resiliencia, la superación personal, la independencia y la fuerza interior de las mujeres.

Shakira es una de las cantantes de Colombia más reconocidas en el mundo. Fotografía por: Instagram @shakira

Por lo anterior, muchos se encuentran expectantes sobre las nuevas canciones que incluirá que todavía no han salido a la luz. Una de ellas es, nuevamente, con el productor argentino Bizarrap y llevará por nombre La fuerte.

Nueva canción de Shakira en ‘Las mujeres ya no lloran’

El regreso de la dupla Shakira-Bizarrap es uno de los acontecimientos musicales más esperados del año. Tras el éxito global de Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que da nombre al nuevo álbum de Shakira, la cantante y el productor argentino vuelven a trabajar juntos.

La cantante ha ido compartiendo adelantos en forma de fotos, letras y fragmentos de canciones. Este viernes 15 de marzo, se revelaron los primeros detalles de su nueva colaboración con Bizarrap, lo que ha generado aún más expectación entre los fans.

La Fuerte es el segundo tema del esperado álbum. La colombiana ha compartido un adelanto de 30 segundos de la canción en su cuenta oficial de X (antes Twitter), generando gran expectación entre sus fans.

El clip muestra parte del arte gráfico de la canción, con Shakira en una pose poderosa rodeada de hombres musculosos. Esta imagen se interpreta como una referencia a las respuestas machistas que ha recibido por sus últimos lanzamientos relacionados con su expareja, Gerard Piqué.

Aunque solo se escucha un fragmento de la canción, la letra parece hablar de la fuerza interior de las mujeres y su capacidad para superar las adversidades.

“Otra noche más que paso sin verte, otra noche más que me hago la fuerte, borré tu número y pa’ qué si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente, que aparente”, canta la barranquillera.