Shakira Premios Juventud 2023: El inspirador discurso que provocó algunas lágrimas

La ceremonia de los Premios Juventud 2023 que reconocen lo más popular de la música latina y las redes contó con varios interpretes latinas como invitados especiales como es el caso de: Shakira, Danna Paola, Kany García, Ángela Aguilar, Camilo, entre otros.

La colombiana deslumbró no solo en la alfombra con un vestido rojo corto que dejó poco a la imaginación sino también con su discurso.

Shakira en Premios Juventud 2023

Un detalle que llamó la atención fue la compañía de Milan, de 10 años, y Sasha, de ocho, a la Barranquilla, pues en la gala, la artista recibió ocho galardones.

La cantante se volvió en la gran protagonista de la noche y aprovechó ese momento para dar un lindo mensaje de agradecimiento no solo a sus fans, sino también a sus hijos.

“Este reconocimiento es imposible recibirlo sin compartirlo con el increíble equipo de nuestra fundación pies descalzos quien es trabajan incansablemente cada día por transformar nuestras comunidades más vulnerables en Colombia, esto también es para ustedes” empezó diciendo.

Hablando sobre vivir en un mundo ambiguo, rodeados de música, de selfies, de belleza e incluso de bailes de TikTok “pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar, hay lugares en los que la gente que nace pobre, muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad. Hogares donde, aunque es difícil de creer, todavía se discrimina a la gente por su preferencia sexual, por el color de la piel o por su clase social; es un mundo imperfecto pero que por suerte está en constante cambio y eso es una verdad que no se puede desperdiciar”.

En su discurso, aseguró que le partía el corazón cuando Milan le contaba que algún compañero de su colegio estaba siendo apartado o discriminado de alguna forma, por lo que se sentía orgullosa de enseñarle que él podía alzar la voz y hablar de lo que no estaba de acuerdo.

“Me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más. Las redes sociales amplifican las noticias que nos preocupan y dan a conocer historias que, si no fuese por ustedes, no se sabrían“.

“(...) Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un lugar de poder ni ser famosos ni ricos, para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal”.

Finalmente, la colombiana profundizó: “Hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario, eso es poder. Y ustedes la juventud tienen ese poder. Y si les da rabia y si les incomoda la exclusión y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos entonces, puedo quedarme tranquila de que mis hijos y ustedes son y serán la esperanza de muchos y son también y serán los verdaderos agentes de cambio”.

¿Qué premios se ganó Shakira en la gala?

Los premios que se llevó Shakira fueron como reconocimiento a su carrera y a lo que ha logrado durante todos estos años.

-Artista femenina girl power

-Mejor canción para mi ex, por la Music Session #53 con Bizarrap

-Mejor canción pop urbano

-Artista premios juventud femenina.

-Mejor colaboración pop urbano, por el tema TQG junto a Karol G

-Mejor urban track

-Mejor social dance challege

-Mejor tropical mix