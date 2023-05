¿Shakira provocó que Piqué respondiera con sesión de BZRP? Esto se conoció

‘Acróstico’ de Shakira se estrenó en la noche del 11 de abril y sin duda se robó el corazón de muchos seguidores, pues fue una dedicatoria directa para sus hijos Milán y Sasha.

Si bien la canción es diferente a las anteriores que había publicado dedicadas a Piqué y al dolor que le causó, esta decidió hacerla más tierna y sin rabia, solo pensando en ellos y en su felicidad.

Shakira y Piqué: ¿El exjugador responderá?

Recientemente, la intérprete de ‘TQG’ aseguró que la música fue el camino que la llevó para volver a ella, después de todo el caos por el que estaba pasando.

Justamente, eso quedó plasmado en la última canción de la barranquillera en la que conmovió a muchos seguidores y sobre todo a las madres.

Aunque muchos estén pendientes de lo que podría decir Piqué sobre el tema o reaccionar ante ello, de momento el catalán no ha dicho nada sobre sus hijos o puntualmente sobre la canción.

Sin embargo, en una reciente charla con el YouTuber Ibai, en el streaming ‘La Velada del Año 3′, el exjugador sí se refirió a cómo sería una sesión con BZRP si se animara a realizarla, por lo que algunos notaron un ligero punzón a Shakira.

Si bien no habló de la intérprete, algunos lo tomaron como una pulla fuerte a la cantante, pues cabe mencionar que el empresario no se destaca por cantar.

“Una sesión de Bizarrap tuya sería lamentable”, dijo Ibai a modo de broma. A lo que Piqué respondió sin titubear: “Si algún día se hace una sesión de Bizarrap conmigo no sería un chupito, sería algo grande de verdad, estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de algo potente, entiendes, un chupito me parece poco”.

Piqué qué es extremadamente ridículo, Empezando porque con cariño le ha demostrado bizarrap a Shakira en su vida lo dejaría siquiera acercarse a su estudio pic.twitter.com/bUtA57NzhA — Yum (@soiiyum2) May 5, 2023

Ante ello, las reacciones de los fans de la colombiana tanto de Gerard no se dieron a esperar, pues de hecho algunos destacaron el imaginario de que el catalán respondiera a Shakira con una sesión.

“No sé Shaki qué le vio a este tipo, de verdad que solo despotrica de ella y ya”; “Se imaginan que Piqué sacara una sesión respondiendo a Shakira”; “Qué quiere decir ‘chupito’ o sea no sería nada buena seguro”; “Si no es buen jugador, ahora viene a decir que el canto se le daría bien, qué ridículo”; “Yo no sé si la sacara, pero seguro sería muy chistoso que le respondiera a Shakira”; “Claro, sería un bombazo pero de lo ridículo”; “Piqué no tiene nada más que hacer que burlarse de la mamá de sus hijos, qué pesar”, fueron algunas opiniones en las redes sociales.

Por el momento, no se ha conocido que el exjugador de Barcelona FC haya dicho algo más del tema, pero sí dejó la posibilidad en el aire.