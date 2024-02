Shakira quedó expuesta: Amiga cercana dio detalles de su nuevo amor

Shakira es la artista que más esquemas ha roto, por su forma de reinventarse y alcanzar nuevos retos, tras casi treinta años de carrera. Y ahora en 2024 seguramente seguirá dando de qué hablar, no solo por su música sino por su vida personal.

Sabemos que el año pasado sonó mucho la ruptura entre la estrella pop y Gerard Piqué, luego de más de diez años de relación, misma que le dejó a la pareja a Milan y a Sasha. Pero lo que ahora genera más expectativa es si la barranquillera ya está viviendo un nuevo romance.

¿Cómo se llama el novio de Shakira?

Tras haberse mudado a Miami, muchos se han preguntando si está lista para darse una nueva oportunidad en el amor, pues aunque, por un tiempo se le vinculó al piloto de automovilismo, Lewis Hamilton, eso fue solo un rumor.

Para la cantante, sus hijos son una prioridad por lo que ha dejado la posibilidad de una pareja de lado, para concentrarse en ellos y en su nueva realidad en Estados Unidos.

Sin embargo, parece que alguien ya logró conquistar su corazón y una amiga cercana a ella fue la encargada de contarlo.

De acuerdo con medios internacionales, Tanya Charry, amiga de la cantante, aseguró que el nuevo amor sería un deportista muy reconocido, quien habría demostrado un gran interés por conocer a la cantante.

Los detalles fueron revelados en el podcast Mamarazzis, el cual es conducido por las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez.

Charry aseguró que: “Julian Edelman está muy interesado en Shakira”, algo que explicaría su asistencia en el cumpleaños número 47 de la cantante y su cercanía en varias fotografías.

No obstante, dijo que por el momento no se sabe si esta relación se consolidará, pues no se han mostrado públicamente en algún otro tipo de actividades o reuniones sociales, por lo que las especulaciones cada vez crecen más.

En esa conversación, Charry también dijo que de momento, la mayor preocupación y atención que tiene la cantante es su situación con Hacienda de España, pues es una situación muy delicada de la que aún o ha tenido un cierre definitivo.

Si bien, aún no se confirma ni se desmiente nada sobre ello, lo cierto es que la expectativa sobre con quién podría estar Shakira ha generado mucho de qué hablar en las redes.