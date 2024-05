Shakira recibió excelentes noticias: se habría salvado de pagar multa millonaria

La vida de Shakira cambió por completo desde que se conoció la separación con el papá de sus hijos, Gerard Piqué. Una variedad de suposiciones se han creado alrededor de la ruptura y los medios de comunicación están atentos a los movimientos de la expareja.

Hace unos meses la barranquillera se volvió tendencia luego que fuera acusada de evadir impuestos en España en los años 2012 y 2014 cuando precisamente se encontraba residiendo con su expareja.

La Fiscalía española le había propuesto un acuerdo, pero la barranquillera se negó a aceptarlo y decidió continuar con el juicio. Después, el 20 de noviembre la artista volvió a enfrentarse con la justicia y decidió ceder ante los cuestionamientos y aceptar culpabilidad.

Con ello, Shakira tuvo que pagar una multa de 7,8 millones de euros (más de 30 mil millones de pesos colombianos) al reconocer ante el tribunal que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre los años 2012 y 2014.

Después de lo sucedido, Shakira fue nuevamente investigada por fraude fiscal. Sin embargo, esta vez habría salido victoriosa pues el caso ya habría sido archivado. ¿Cuánto debía pagar si hubiera continuado? Te contamos.

¿Qué le pasó a Shakira?

Después de que la mañana del miércoles 8 de mayo de 2024 revelara que la Fiscalía española había pedido el archivo de la causa contra Shakira por fraude fiscal, debido a la falta de pruebas suficientes, este jueves 9 de mayo, la cantante colombiana recibió una segunda noticia positiva relacionada con sus procesos judiciales en España.

En este caso, la justicia española ha anunciado el archivo de una segunda causa por presunto fraude fiscal contra la intérprete de Puntería, quien residía en el país durante parte del tiempo que mantuvo una relación con el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué.

La magistrada accedió a la solicitud de la Fiscalía y, aunque reconoció que la artista incurrió en “irregularidades” en sus declaraciones fiscales de 2018, las cuales resultaron en que el fisco español no percibiera aproximadamente seis millones de euros (más de 25.000 millones de pesos colombianos), no encontró en su comportamiento intención de fraude, por lo que no se le debe atribuir un delito penal.

“No existe indicio alguno que pueda acreditar que Shakira Isabel M. R. de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria”, indicó la titular del juzgado a cargo del caso.