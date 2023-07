Shakira reveló que muchos le pidieron que no lanzara canción contra Piqué

Continúa la polémica alrededor de la separación de Shakira y Gerard Piqué. La expareja ha sido protagonista de una diversidad de titulares en los medios de comunicación pues, se han lanzado una variedad de teorías alrededor de lo que ocasionó la ruptura.

El nivel mediático ha sido tan grande que incluso, muchos medios y fanáticos se siguen haciendo preguntas de la ruptura y de las canciones que la colombiana ha escrito como una forma de expresar sus sentimientos hacia el exfutbolista.

Recientemente, la barranquillera ha concedido una entrevista en la que explica varios de estos cuestionamientos y además, indica que muchas personas no estuvieron de acuerdo con uno de estos temas musicales.

Shakira es una de las artistas más mediáticas de la época.

Shakira y las opiniones en contra de su canción con Bizarrap

Recientemente, Shakira ha realizado una entrevista exclusiva para Primer Impacto, de Univisión, con la periodista Alejandra Espinoza.

Ahí la barranquillera se sinceró y habló sobre su faceta profesional, sus planes a futuro y como es su nueva vida en Miami junto a sus hijos, Milan, de 11 años, y Sasha, de 9.

Asimismo, le contó a Espinoza que se siente muy orgullosa de lo que logró con la sesión #53 junto a Bizarrap en la que lanza una “tiradera” a Gerard Piqué y a quien ahora es la pareja del empresario: Clara Chía.

A pesar de lo que es ahora la canción, le fue un poco complicado sacarlo al aire pues muchos le dijeron que lo cambiara antes de publicarlo. Ante ello, se negó completamente y no dejó que nadie opacara sus emociones en el tema.

“Mucha gente alrededor mío, de mi equipo... me decían: ‘No, no, no vas a sacar esa canción Shakira, ¿en qué estás pensando? No, no, tienes que cambiar la letra’. Y no, yo no soy una funcionaria de las Naciones Unidas ni una funcionaria pública”, comentó.

“Yo soy una artista y tengo que expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones y no tengo otra manera de hacerlo. Esa libertad de expresión no es negociable”, Añadió.

Finalmente, reveló que uno de sus más grandes sueños en el futuro es seguir ayudando a otras personas a través de su fundación Pies Descalzos:

“Mi sueño es poder seguir creciendo y hacer muchas más escuelas, conseguir más recursos, tanto del gobierno como del sector privado, y que cada día más gente entienda que la educación es ese agente de cambio. Es lo que puede transformar las vidas de muchísimas familias”.