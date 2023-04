Shakira se va de Barcelona: El súbito mensaje que reveló detalles de su vida allí

Luego de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, los principales planes de Shakira fueron mudarse a otro país, lejos de la que fue su casa por varios años.

Este 2 de abril, se subió en un avión rumbo a continuar con una nueva historia junto a sus dos hijos Milán y Sasha.

Shakira: canciones, salida de Barcelona y más

Los últimos meses, la carrera de Shakira ha crecido exponencialmente con varias canciones que reflejaron lo que ella estaba pasando en ese momento y cómo será su vida de ahora en adelante.

Después de su canción junto a Karol G, TQG (Te quedó grande), en la que, según interpretaciones de los fanáticos, hay varias dedicatorias a Piqué y a Anuel AA, el exnovio de la cantante paisa, todo indica que la colombiana cerró ese capítulo de su vida y estaría lista para dejarlo atrás.

Después de meses de espera, este 2 de abril la barranquillera confirmó su salida de España y el nuevo rumbo que está dispuesta a tener con su familia y amigos.

A través de sus redes sociales, la intérprete publicó en horas de la tarde una historia en la que se pudo ver el ala de un avión y de fondo España.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, fueron las palabras que escribió Shaki acompañando la imagen.

Horas después, hizo un post en el que oficializó su salida del país ibérico y agradeció a quienes estuvieron allí para acompañarla en cada decisión e incluso en cada tropiezo.

Con una foto de Barcelona, la cantante se tomó el tiempo de cerrar su ciclo, no sin antes, dar unos pocos detalles de lo que fue su estadía allí y del motivo por el que se había mudado a esa ciudad, aparte de su expareja Piqué.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, empezó diciendo.

Después continuó diciendo: “Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”.

Luego agradeció no solo a sus fans de toda la vida sino a los que logró acumular en España “gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”.

Finalmente, aseguró que para los fans del país ibérico esto era un hasta luego, pues espera volver pronto. “Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”.

La colombiana aterrizará en Estados Unidos, lugar donde ya tiene todo listo para llegar y empezar de nuevo pero esta vez a lado de sus dos pequeños que tal y como ella lo ha dicho, son el motor de su vida.