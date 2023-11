Shakira sorprende con anuncio inesperado tras declaraciones de Piqué

Aunque la cantante colombiana ha decidido dejar atrás su vida en Barcelona, España, para iniciar un nuevo proceso lejos de su expareja Gerard Piqué, lo cierto es que su pasado no deja de acecharla y protagoniza los tabloides diarios.

Ahora, el exfutbolista decidió romper el silencio y hablar un poco sobre lo que había sucedido en su vida tras su ruptura con Shakira.

En una entrevista con Jordi Basté para el formato El món a RAC1 el empresario dijo que nunca ha sido de su interés exponer lo que había sucedido entre la cantante y él, a pesar de que en varias ocasiones estuvo realmente expuesto.

Shakira regresará a España después de un largo tiempo. Fotografía por: Instagram @shakira

A pesar de la polémica que han causado sus declaraciones, la colombiana ha decidido hacerse a un costado y hacer un anuncio que pocos esperaban tras lo sucedido. ¿Qué fue lo que dijo? Acá te contamos.

¿Qué hará Shakira próximamente?

En el encuentro que tuvo Piqué fue enfático en decir que no dejará que las opiniones ajenas afecten lo que vive actualmente. “Si hubiera dado importancia a todo lo que se ha dicho, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto”, dijo el deportista.

“La única manera de salir vivo de toda esta situación es no dar importancia a nada. (…) De todo lo que he vivido la gente no sabe ni el 10 %, pero no quiero que se sepa, es mi vida y lo he vivido yo. Es parte del circo, es parte del show que la gente opine, me da igual”, agregó.

Estas declaraciones dejaron a todo el mundo pendientes de una posible contestación de la colombiana. Sin embargo, decidió omitir el revuelo que han causado e hizo un anuncio que dejó a varios con la boca abierta.

“¡Nos vemos en Sevilla!”, escribió Shakira en sus redes sociales. Lo que significa que la artista regresará a España, el país donde nacieron sus hijos. La idea es hacer parte de la próxima celebración de los Latin Grammy.