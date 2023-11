Shakira sorprendió con discurso al ganar el Latin Grammy: “Expresó lo que sentía”

Shakira sigue demostrando por qué es una verdadera leyenda y la pionera de la música latina de todos los tiempos.

Esta talentosa artista, una de las más escuchada de este año, está en su apogeo y tanto, que de las siete nuevas nominaciones a los Latin Grammy ya tiene varios gramófonos ganados.

Shakira en los Latin Grammy 2023

Uno de los más significativos que ya levantó la colombiana fue en la categoría Canción del Año por su canción junto a Bizarrap por ‘Music Sessions, Vol. 53′.

El tema logró ganarse el tan anhelado gramófono por el que la barranquillera se vio emocionada y conmovida en los premios.

El argentino Bizarrap, al recoger el premio destacó “que hubo mucho trabajo tras esta canción en la que Shaki pudo expresar lo que sentía, que es lo más importante en este tema”.

Después le dio la palabra a la colombiana y dijo: “Yo quiero compartir este Grammy con mis colegas, con quienes he tenido el placer de trabajar y de aprender tantas cosas, gracias por tan buenos momentos.”, empezó diciendo.

“Quisiera también compartir este premio con mi público en España, en Colombia, en Estados Unidos y en Latino América, un público que me ha llevado a cumbres altísimas, a esos lugares a los que soñé desde que era una niña.

También quiero compartirlo con mi público español, que han estado allí acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido pero que ni un solo día han dejado de darme cariño y apoyo, así que eso jamás se me olvidará España, esto es para ustedes, gracias”.

Finalmente, la colombiana también mencionó a sus hijos y les dedicó su premio: “Le dedico el premio a mis hijos, Milan y Sasha, que les he prometido que voy a ser feliz”.