¿Shakira tomará acciones legales contra Clara Chía por el bien de sus hijos?

Shakira y Clara Chía seguirán siendo las protagonistas de esta historia por mucho tiempo y sin duda, algunos medios se han esforzado en hablar de una “rivalidad” que aún no ha sido evidente, pero que por razones obvias se puede pensar.

Te puede interesar: “¿Por qué hizo eso?”: La razón por la que Harry Styles se viralizó en redes

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Ahora que la colombiana ya se encuentra en Miami, está haciendo todo lo posible para que sus hijos tengan la vida más normal que se pueda, con la cotidianidad a la que venían acostumbrados en España.

¿Shakira tomaría acciones legales en contra de Clara Chía?

Como bien se conoció, dentro de los acuerdos de separación de la expareja quedaron estipuladas las visitas y el acompañamiento de Piqué a sus hijos.

Sin embargo, un detalle que se conoció en la prensa extranjera es que Shakira estaría tomando una posición frente a la cercanía de la novia de su expareja con sus pequeños.

Según se conoció, la barranquillera estaría buscando la manera más limpia y menos conflictiva para lograr que el deportista no lleve a la joven española a Miami.

Medios como Ok Diario y Univisión volvieron a hacer eco de las posibles acciones legales que Shaki estaría tomando en contra de la joven para que no llegue junto a Piqué a estos acordados encuentros.

El medio El Tiempo, destacó un comentario del medio Univisión sobre la situación que estaría ocurriendo en estos momentos: “Shakira habría tomado la decisión de encontrar la manera jurídica para evitar que Chía visite, junto con Piqué, a sus hijos”.

Igualmente, el medio destacó que la intérprete de ‘TQG’ junto a Karol G, recurriría a los ámbitos jurídicos ya que no está interesada en tolerar algunos encuentros de Milán y Sasha con la joven catalana.

“Si bien la intérprete de ‘Loba’ está consciente de que tendrá que tolerar al fundador de la Kings League en esta recién iniciada etapa de su historia, no desea también hacerlo con Clara”, destacó el diario.

No obstante, por el momento el equipo de Shakira no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco el del empresario catalán, por lo que no se podría confirmar al 100 % que estas acciones se estén presentando en contra de Clara Chía.