Shakira y Karol G: El mensaje detrás del video de ‘TQG’ que causó revuelo

A las 12 de la noche del 23 de febrero, Shakira y Karol G estrenaron la colaboración más esperada por los seguidores de las dos artistas, una canción en la que se sabía que hablarían de sus exparejas Piqué y Anuel.

La canción ‘TQG’ es la respuesta y para muchos el adiós final a las relaciones que tuvieron las colombianas y por las que llegaron a cambiar varios aspectos de su vida, pues pensaron que serían las definitivas, sin embargo, las cosas como ya todos lo conocen no resultaron bien para ninguna de las dos.

¿Qué significa TQG de Karol G y Shakira?

Si bien las artistas habían anunciado su colaboración, pocos se imaginaron que el tema de la canción sería algo diferente a las relaciones que según lo expuesto en la canción, fueron las que más las decepcionaron si de parejas se habla.

Empezando con frases como “tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level”, la canción empezó siendo un hit entre los fanáticos, pues entendieron que TQG quiere decir “te quedó grande”.

Haciendo una evidente referencia al exfutbolista Piqué y al cantante Anuel, las colombianas decidieron cerrar su ciclo allí, no sin antes generar polémica y terminar de enviar un último mensaje con el video oficial de la canción.

El video empieza con ellas en varias pantallas, incluso de un avión, siendo las protagonistas de una historia que es transmitida a todo el público y que poco a poco se va desarrollando con las colombianas en varios espacios diferentes.

Después, en otra parte del video aparecen las dos bailando rodeadas de fuego y ambas mostrando sus mejores pasos al ritmo de varias frases de la canción.

Hacia el final de la canción, vuelven a aparecer ambas en otro ambiente para cerrar con la icónica escena de la película The Truman Show, una cinta de 1998 que se centra en mostrar la mentira en la que está viviendo su personaje desde que nació.

Se trata de una historia en la que Jim Carrey, protagonista de la película, hace parte de un mundo creado para él, el cual es transmitido como un programa de televisión en el que todo lo que lo rodea es falso y las personas que él piensa que son su familia, amigos y allegados, no son más que actores.

Al final, cuando Truman se da cuenta que todo es mentira y busca salir de ello, llega a la puerta del set para por fin abrirla, cruzarla y encontrar su libertad.

Ese es justamente el mensaje al que Shakira y Karol G hicieron referencia con su video, pues al final, las dos salen en la misma pared en la que Truman se despide de su público y se da cuenta que ahora es realmente libre, pues todo lo que había vivido era una mentira.

THE TRUMAN SHOW de Peter Weir plantea la farsa en la que vive el personaje de Jim Carrey a ojos de todo el mundo.



Ahora, Shakira y Karol G parecen asociar la película con lo que vivieron en sus respectivas relaciones.



Al final, se dieron cuenta de la realidad. Son libres. #TQG pic.twitter.com/N658tYkWdU — Carla ❁ (@shannonlada) February 24, 2023

Luego de ver el video, varios usuarios de las redes hicieron comentarios no solo sobre la letra de la canción sino a cerca del video, pues para muchos fue una idea que nadie se esperaba y que resultó ser una gran apología a lo que las artistas vivieron en sus relaciones.

“Demasiado tesas Shakira y Karol haciendo referencia a The Truman Show, me encantó”; “El video de Shakira y Karol G hace referencia a The Truman Show como analogía que vivieron en una mentira, genias”; “Shakira y Karol G usando “The Truman Show” como analogía y como dijeron... vivieron una mentira”; “Me encantó el cierre de las dos a las historias con sus ex, ya pueden cerrar capítulo”, fueron algunos de los comentarios.