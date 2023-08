Shakira y otros famosos atacados fuertemente por sus mascotas y otros animales

Shakira, Melanie Griffith y más famosos, han tenido un acercamiento con animales que se consideran exóticos e incluso salvajes, sin embargo, su encuentro no ha sido del todo amistoso.

Si bien los perros y los gatos suelen ser los animales comúnmente más elegidos, para tener en casa, hay varias celebridades que en medio de su ostentosidad, deciden convivir con otros más salvajes y atípicos.

Famosos atacados por animales

Algunas celebridades han pasado un gran susto, luego de tener encuentros desafortunados con algunos animalitos. Te contamos quiénes fueron.

Shakira

La colombiana fue noticia hace varios años, luego de que se conociera que durante un encuentro con un león marino, salió levemente herida.

Para ese momento, la barranquillera contó el tremendo susto en su cuenta de Facebook: “Esta tarde, estaba mirando enternecida las focas y los leones marinos, cuando decidí acercarme a ellos incluso más que los otros turistas. Imprudentemente me bajé a una roca para acariciarles y verles de cerca. De repente, uno de ellos saltó del agua tan rápido que me mordió (...) Todo el mundo gritó, yo incluida, pero estaba tan paralizada por el miedo que no me podía mover, manteniéndonos el león y yo mirándonos fijamente. Mi hermano, “Súper Tony”, saltó sobre mí y literalmente me salvó la vida, apartándome de la bestia. Los dos tenemos las manos y las piernas con rasguños provocados por las rocas”.

Shakira fue atacada por un león marino mientras visitaba un centro animal con su hermano pic.twitter.com/KpcQIK8g — Sara Schwarzgruber (@SSchwarzgruber) February 14, 2012

Melanie Griffith

La hija de la actriz Tippi Hedren, salió gravemente herida a raíz de una de sus mascotas, un león con el que convivía y que de hecho hacía parte de una gran manada de felinos, con los que convivió desde muy joven en su casa, pues su madre terminó siendo una activista de animales salvajes y al rescatarlos los llevaba a casa.

Instalados más de 65 leones, 26 tigres, 10 pumas y más, decidieron filmar la película Roar, de la que Melanie hacia parte. Todo ello con la consecuencia de sufrir un fuerte ataque de un león que casi le cuesta su ojo, pues sufrió graves rasguños en su rostro y en su cuerpo, al ser atacada durante una escena de la película.

Selena Gómez

Mientras estaba de vacaciones en Hawái, la cantante y actriz fue noticia, debido a un ataque que no esperaba. “Estaba nadando en el mar cuando fue picada por una carabela portuguesa. Debido a la fuerte picadura, Selena no podía moverse y un amigo tuvo que ayudarla a salir del agua. Se sabe que la medusa que le picó mata peces pequeños, pero rara vez ha matado seres humanos”, destacó el medio 20 Minutos.

Gordon Ramsay

Uno de los cocineros más famosos y conocidos en el mundo sufrió toda una venganza por parte del mundo animal. “Gordon cazó un frailecillo - un pequeño pájaro con un largo pico - para cocinar un plato exótico. Después de atraparlo, el cocinero se inclinó burlonamente para darle un beso y el ave le rompió la nariz”, destacó el medio mencionado.