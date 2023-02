Shakira y Piqué: Abogado del catalán compartió varios detalles de su separación

En el mundo de la farándula, la separación de Shakira y Piqué continúa removiendo emociones y muchos rumores siguen pasando al rededor del futuro de los dos.

No es un secreto que esta será una de las rupturas más escandalosas, pues aunque no estuvieran casados, Shakira y Piqué están velando por el futuro de sus hijos y por supuesto que todos estos cambios no les afecten tanto.

¿Qué dijo el abogado de Piqué?

El abogado del exfutbolista del Barcelona, Ramón Tamborero, decidió hablar de lo que ha sido el proceso más doloroso para Shakira.

En entrevista con el periódico La Vanguardia, dio detalles del acuerdo de la expareja.

“He representado a Gerard en su negociación con Shakira”, dijo al diario español el abogado con más de cinco décadas de experiencia. “Ambos han demostrado gran inteligencia en sus decisiones”, aseguró.

El abogado que se ha ganado un prestigio en España por los casos que ha tratado, reconoció que ambas partes “han hecho un gran esfuerzo en bien de sus hijos, que no fuesen los protagonistas”.

Igualmente, admitió que, para este caso en particular, la parte económica no fue un tema de prioridad como en otras separaciones, pues “El dinero no ha sido aquí el conflicto”, añadió. También dijo que “el acuerdo era complejo y precisó de reuniones preparatorias. Y la reunión decisiva antes de la firma duró trece horas”.

Un proceso que, según cuenta Tamborero, “ha requerido una negociación de siete meses”.

¿Cómo dividirán la custodia de sus hijos?

A finales del año pasado se conoció que, hasta ese momento “Aquí no ha ganado nadie salvo los niños”, afirmó el abogado en entrevista con el medio mencionado.

En primer lugar, se dará la mudanza de Shakira con sus hijos a Miami, donde tiene una gran mansión con todas las comodidades, lo que se podría considerar una fuerte victoria a su favor. Sin embargo, la cantante tuvo que ceder en diferentes áreas para que Piqué aceptara este traslado.

De acuerdo con el abogado, los 3 períodos vacacionales durante el ciclo escolar (Acción de Gracias, Navidad y Semana Santa), le corresponderán completamente al exfutbolista. Además de compartir 10 días de cada mes con sus hijos y las vacaciones de verano se repartirán en un porcentaje 70 - 30 % a favor del exfutbolista.

En este acuerdo se estableció que, en el hipotético caso que, si Piqué decidiera cambiar también su residencia a Estados Unidos (particularmente a Miami) las condiciones cambiarían, para dar paso a una custodia compartida con la cantante.

Aunque no es un escenario que se espere a corto plazo, ya que, si bien el exjugador recientemente renunció a su carrera en el Barcelona, aún tiene muchos asuntos en territorio español: su familia, sus empresas y por supuesto, su novia Clara Chía.

“Ha sido muy, muy complicado llegar hasta aquí. Como sabéis, hemos estado negociando, luchando, batallando durante cinco meses para elaborar un convenio de 20 páginas que ambas partes pudiesen firmar”, explicó el abogado de Piqué.

Por último, se reveló que la casa familiar en la que ambos vivieron durante varios años con sus hijos se pondrá a la venta.