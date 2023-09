¿Shakira y presentación en MTV generaron respuesta de Piqué? Esto se conoció

Shakira fue sin duda la artista que se robó los focos de los fotógrafos y de los titulares de los medios, pues logró resumir en varias canciones lo que ha sido su carrera hasta el momento.

Luego de que decidiera abrir su presentación con ‘Loba’, demostró o que sus dotes en el baile siguen siendo bastante buenos.

En su espectáculo, Shakira también evidenció que la conexión con su público sigue y está más fuerte que nunca, lo que quiere decir que así pase mucho tiempo lejos de los escenarios, son muchos los fanáticos que la tienen presente en sus preferencias musicales.

Teniendo en cuenta los aplausos y halagos que la barranquillera se llevó, luego de pasar por el escenario de los VMAs, las redes sociales se llenaron también de mensajes en contra de Piqué.

Fueron los primeros comentarios: “Si no hubiera sido por Piqué, Shaki no vuelve a su auge más grande”; “No tengo palabras para la obra de arte que acabo de ver, Dios bendiga la separación con el pendejo de Piqué”; “Y pensar que si Shakira aún hubiera seguido con Pique, en estos momentos se encontraría encerrada como siempre en España”; “En esta parte pensé que saldría Piqué y habría un sacrificio”; “Terminó con Piqué y se quitó la nube negra”; “Lo tonto que fue Piqué dejando ir a Shakira”.

La mayoría de comentarios negativos iban hacia Piqué, e incluso muchos jugaron con la sátira de agradecerle por haberle sido infiel y “devolver” a Shakira a la industria y a sus fans.

A través de su cuenta de Twitter, el catalán compartió un mensaje que desató todo tipo de comentarios en los que no dudaron en mencionarle a Shakira.

“A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo”, fue el mensaje que Piqué compartió en su cuenta de X.

A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo. — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 13, 2023

Ante el mensaje poco concreto de Piqué, los internautas no dudaron en afirmar que Shakira ya no lo mencionaba para nada y que de hecho, gracias a él, ella ahora estaba en la cúspide.

“Pero si Shakira ni te mencionó en los #VMAs”, “Así Piensa un narcisista, pero por dentro está destruido”, “Dime que presumes y te diré que careces”, “A nivel mental sigues en la adolescencia”, “Respirando por la herida”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en X.

A pesar de ser tendencia, el exjugador no escribió nada más ni respondió directamente a los mensajes que recibió.