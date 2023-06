Shakira y su impactante escena en ‘Copa vacía’ que desató controversia en redes

El pasado 19 de junio Shakira anunció a todos sus seguidores la fecha de su nuevo estreno musical que promete ser toda una sorpresa.

“Hicimos una película @manuelturizo “COPA VACÍA” llega este 29 de junio 8:00 PM EST”, escribió la colombiana en la publicación. Adicionalmente, publicó un post con algunas ciudades del mundo y la hora que corresponde para ver verlo.

Shakira y su nueva canción ‘Copa vacía’

El nuevo sencillo de los dos artistas se lanzará est jueves a las 7:00 p.m. (Hora Colombia) a través de YouTube y en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music.

Los seguidores de la barranquillera y Turizo están muy atentos al contenido de la canción, pues existe gran expectativa sobre el video luego de que se conocieran algunas imágenes del mismo.

En las últimas horas, la intérprete publicó un corto video haciendo una pequeña promoción al sencillo que está próximo a conocerse, sin embargo, varios no comentaron sobre el look de la colombiana sino de un detalle que incluso asociaron con Piqué.

Las imágenes muestran a Manuel Turizo rescatándola bajo el mar y a ella haciendo las veces de sirenita, después sale una escena en la que aparece ella amarrada y colgando para luego, mostrar una escena en la que se ve a Shakira en medio de basura y ratas.

Esta fue la escena que más impactó a los usuarios, pues si bien estos animales generan rechazo entre algunas personas, en el video la barranquillera pereció estar tranquila.

Entre los comentarios que recibió por el video, varios usuarios asociaron el detalle del basurero y las ratas con su expareja, y así se lo hicieron saber: “No sabía que saldría Piqué en el video”; “Súper que incluyo a Piqué en el video”; “Cuando Pique cambia sirena por Tilapia jaja”; “Tiembla Disney porque va a ser más exitoso este video de 3 minutos que tu película remasterizada de bajo presupuesto”; “Como se nota que el video fue grabado cuando Shakira vivía su infierno en España”.

¿Siguen “insultando a Shaira en España”?

No a todos en España les cayeron bien las confesiones de la interprete de ‘TQG’ en People en Español, pues la barranquillera sigue siendo blanco de varias críticas por parte de algunos medios y ciertos periodistas.

Este es el caso del programa Espejo público, en España, en el que le dieron duras críticas a la barranquillera y fueron calificadas por el medio El Nacional como “una bofetada con la mano abierta descomunal a la artista”.

“Oye, a mí que me perdone, pero es que parece la única mujer en el mundo que se ha separado, de verdad. Esto no es dolor, es decir, hay cosas mucho más dolorosas que una separación, y en cualquier caso, en fin. Ella tiene parte de culpa en haberlo hecho tan público, ¿eh? Quiero decir que no, es que de verdad que me cansa. Es que parece la primera que le pasa”, expresó la periodista Susana Grisso en dicho espacio.

Cabe recordar que el desahogo de la colombiana en People en Español no mencionó directamente a Piqué, pero sí mencionó lo que estaba pasando en su vida cuando en la prensa se publicaban notas sobre la nueva relación del exjugador.