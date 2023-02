Shakira: conoce más sobre la clínica estética que le ayuda a conservar su belleza

Shakira, junto a Gabriel García Márquez, posiblemente es la colombiana más famosa del planeta. La conocen en todos los idiomas, países y culturas. Y no es para menos: brilla por su talento a la hora componer, cantar y bailar.

Su vigencia es indiscutible, por más que a una buena parte de su público no le guste la versión reguetonera y despechada de la barranquillera. Pero no vinimos a hablar de lo obvio, esta nota es para informar de una clínica estética por la que de vez en cuando pasa la intérprete de Ojos Así, No creo y Suerte.

La Clínica Planas: ¿Cuál es su origen?

Según el portal de la institución médica, “la Clínica Planas nace a principios de los años 70, de la mano de su fundador, el Dr. Jaime Planas Guasch. Respaldado por su amplia experiencia, el profesor Planas lleva a cabo con éxito esta iniciativa pionera en Europa. La Clínica fue concebida como un centro dedicado al desarrollo de la Cirugía Plástica y Reparadora a través de la práctica y la investigación”.

Renglón seguido, se puede leer que su “centro está ubicado en un entorno privilegiado de Barcelona, y equipado con la tecnología más avanzada. La divulgación y el intercambio de conocimiento forman parte del espíritu de la entidad, transmitido mediante múltiples actividades a lo largo de estos últimos años”. Al igual que muchos centros en Colombia, “La Clínica Planas dispone de una de las más completas bibliotecas de Cirugía Plástica de Europa. En cuanto al aspecto asistencial, en 1989 se estableció un convenio con los hospitales de la Esperanza y de Ntra. Sra. del Mar de atención a pacientes cuyos problemas estén relacionados con la especialidad”.

Shakira ¿Qué se hizo en el rostro?

Según un medio español, la colombiana habría recurrido a la Clínica Planas para hacerse un aumento de labios. Un periodista citó a una fuente de la institución ubicada en un exclusivo sector de Barcelona: “Cuando estás con la aguja te dice: ‘Ponme 0,2 de toxina aquí’, y te señala el punto exacto. ‘Ponme 0,5 de ácido allí’, y te indica otro punto exacto. Conoce su cara a la perfección y dirige al personal. Se toca el entrecejo, los labios, el surco nasogeniano, la barbilla, la comisura de los labios…”. Y todo se hace “con orden directa de ella, no deja nada al azar”, habría manifestado una empleada del lugar.

La intervención médica habría ocurrido antes de grabar la canción TQG, en la que Shakira brilló al lado de Karol G.