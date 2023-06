Shakira y sus hijos están en Costa Rica. Se hospedarían en casa de una supermodelo

Shakira no deja de ser noticia. La colombiana, al separarse definitivamente de Gerard Piqué, decidió emprender una mudanza hacia Miami, Estados Unidos con el fin de comenzar de nuevo y vivir más tranquila al lado de sus hijos.

A pesar de lo anterior, los medios de comunicación no le han perdido la pista a la barranquillera y por eso, se ha conocido que se encuentra de vacaciones con sus hijos, por tercera vez, en Costa Rica. Al parecer, Tonino Mebarak, hermano de la cantante, también los acompaña.

Puedes leer: ¿Piqué le fue infiel a Clara Chía? Periodista hizo fuerte revelación de la pareja

No era sorpresa este destino para los fanáticos de la artista, pero, lo que sí impacta es el lugar que habría elegido como hospedaje. Acá te contamos de cuál se trata.

La cantante colombiana Shakira está vacacionando con sus hijos. Fotografía por: Instagram

¿Shakira y sus hijos alojados en la casa de una supermodelo?

La cantante ha viajado a Costa Rica, concretamente a Santa Teresa de Cóbano, según señala el canal de televisión Teletica. Este espacio se caracteriza por sus bosques tropicales y espectaculares playas de agua cristalina.

Sin embargo, lo que más les ha llamado la atención a los seguidores de Shakira, es que, al parecer, se quedaría en casa de la supermodelo Gisele Bundchen, la cual, adquirió la brasilera con su exmarido.

Además, la idea es que los niños (Sasha y Milán) también tengan compañía pues pasarían tiempo con Benjamin Rein y Vivian Lake, los dos hijos de la top model, de 13 y 10 años respectivamente.

Según informan los medios internacionales, no sería la primera vez que ellas hacen planes con sus hijos. La última vez que fueron captadas compartieron una velada gastronómica en Miami, según reveló el portal TMZ.

Lee también: Shakira mostró un nuevo talento que impactó: ‘llueva, truene o relampaguee’

Hijos de Shakira se llevaron fuerte susto a su llegada a Miami

Si bien se conocía la fecha de regreso de los niños a Miami, a finales de junio el empresario de Kosmos celebrará la boda de su hermano, Marc. Evento del que se especula que el exfutbolista asista con su nueva novia, Clara Chía y al parecer, habría pedido permiso para que sus hijos asistieran.

Sin embargo, Shakira no habría estado de acuerdo en que sus pequeños participaran del festejo al lado de la persona que se especula, dañó su relación de más de 10 años con el papá de sus hijos.

De haber dicho que sí, es posible que los niños siguieran en España, pero, la prensa española asegura que la barranquillera no aceptó y por ello, Piqué decidió tomar un vuelo a Miami para él mismo llevarlos a la casa de su madre.

No obstante, su llegada a Miami no fue lo que tal vez esperaban e incluso resultó ser algo caótica para los pequeños que aún no se acostumbran a los focos de los paparazzi, lo cual, de hecho, es muy difícil.

#Piqué llega a Miami con sus hijos. El exfutbolista salió del aeropuerto acompañado de Milan y Sasha, pese a que algunos pensaron que retendría a los niños en España un par de días más de lo acordado con la cantante para que asistieran a la boda de su hermano.



📸 Getty Images. pic.twitter.com/EINzNUJ63W — hoy Día (@hoydia) June 20, 2023

La prensa estaba muy atenta para verlo caminar con sus hijos y cuando lograron llegar a ellos los rodearon de manera atosigante, sin dejar perder la oportunidad de llenarlo de preguntas sobre el supuesto posible compromiso y boda con Clara Chía, algo que lo molestó.

Puedes leer: Shakira y Manuel Turizo en ‘Copa Vacía’: se reveló fecha de estreno de la canción

Entre más iban caminando, el círculo se iba cerrando cada vez más y los pequeños iban quedando con menos privacidad, lo que incomodó mucho al empresario quien pidió un poco de moderación: “Por favor, ya está, ¿vale?”.

Llenos de flashes y visiblemente confundidos, Piqué intentaba tomarlos de la mano y acercar a los pequeños a su cuerpo a modo de protección, pues tanto Milán como Sasha lucían asustados y desorientados.