¿Shakira y Tom Cruise están juntos? El actor la habría sorprendido con un regalo

El fin de semana pasado, Miami estuvo llena de famosos como Shakira, Tom Cruise, Vin Diesel, Becky G y más, pues allí se realizó el Gran Premio de Fórmula 1.

Tanto los pilotos como los famosos disfrutaron de una carrera vibrante y veloz, pues este deporte hoy por hoy ha logrado colarse en la cultura pop hasta llegar a las entrañas de Hollywood y su gusto por asistir a eventos que involucren este deporte.

Shakira y Tom Cruise en Miami

Ahora que la colombiana se encuentra viviendo en Miami, su vida está dando un vuelco de 180 grados, pues se le ha visto más en público y participativa de eventos en los que talvez, si estuviera en España, no estaría presente.

A un día de ser galardonada como la “Mujer del Año”, Shakira decidió asistir al Miami Grand Prix de la Fórmula 1 el pasado domingo, 7 de mayo.

Lo que nadie esperaba, era que llegara en compañía del actor de ‘Top Gun: Maverick’, Tom Cruise.

Segú lo dicho por la prensa internacional, al parecer la colombiana llegó en compañía del reconocido actor a la carrera, lo cual a muchos los sorprendió.

El crossover menos pensado. Tom Cruise y Shakira en el Grand Prix de Miami. #MiamiGP pic.twitter.com/b5PvbcYYsj — AP (@altapeli) May 7, 2023

Shakira y Tom Cruise compartieron palco

Además de llegar juntos, “la colombiana también compartió palco con la gran estrella de Hollywood, por lo que en redes sociales ya se han hecho virales varios vídeos en los que se ve a ambas celebridades conversando amablemente hasta que Milán, el hijo de Shakira, llega para abrazarla”, destacó TikiTakas.

El paddock lleno de celebridades. “La carrera del Hard Rock Stadium acogió a unos 270,000 espectadores a lo largo de todo el fin de semana. Además de Shakira y Tom Cruise, la lista de los asistentes al evento estuvo repleta de varios rostros famosos, entre ellos Jeff Bezos, Elon Musk, Michelle Rodríguez, los Jonas Brothers, will.i.am., Emily Ratajkowski, Ludacris, Dj Khalid, Maluma, J Balvin y hasta Lele Pons y Guaynaa”.

Shakira y su premio como Mujer del año

Antes de darse este encuentro entre el actor y la intérprete de ‘TQG’, la barranquillera fue nombrada como la Mujer del Año de Billboard.

En su discurso, Shaki hizo alusión a la separación con Piqué y al torbellino que ha sido su vida en estos últimos meses: “Como todos saben este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer” , empezó diciendo.

Después, destacó que con todo lo que le ha pasado se dio cuenta de la fortaleza que tienen las mujeres, de la valentía que incluso ella misma pensaba que no tenía y de la independencia que todas saben que poseen pero que en la crianza pareciera que no es tan evidente.

“A qué mujer no le ha pasado que por buscar la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez. Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas”, destacó.