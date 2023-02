“Sí tuve crisis de vejez”: Margarita Rosa de Francisco sobre su apariencia actual

Margarita Rosa de Francisco es tal vez uno de los personajes más influyentes en Colombia. Con sus opiniones, la actriz es tendencia cada tanto, despertando pasiones y críticas de quienes la siguen.

Son muchos los motivos por los que ella sigue siendo una persona relevante en el país, especialmente por su influencia en Twitter de la que decidió alejarse, pues terminó siendo un poco abrumadora para su salud mental.

¿Cuántos años tiene Margarita Rosa de Francisco?

Si bien su lugar de opiniones ya no sigue siendo Twitter, la actriz continúa activa en el mundo cibernético pues desde que decidió abrir su cuenta de TikTok se ha sentido menos atacada por los seguidores.

Justamente, en una de sus más recientes publicaciones se refirió a lo cómoda que se siente por no sentir esa presión ni señalamientos de los usuarios de esta plataforma.

“Me llama la atención que aquí en TikTok no me están gritando a la cara todo el tiempo lo vieja que estoy”, empezó diciendo en la grabación.

Después dijo “yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder”.

Igualmente reveló que ya no quiere ponerse más inyecciones con el fin de evitar las arrugas “no quiero ponerme más bótox, ni ponerme más rellenos ni nada de eso, quiero ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”, señaló.

También reveló que años atrás “cuando tenía por ahí 40 o 42 años sí me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios y me ponía bótox en todas partes, pero eran cosas que se iban con el tiempo. Ahora, desde la pandemia, ya no me volví a hacer ningún tratamiento para la piel”.

En su grabación admitió que aunque no quiere nada relacionado con rellenos sí le gustaría continuar con otras terapias que se realizaba antes y que de hecho sí le servían para su piel.

“Me gustaría lo del láser o ultherapy que es (Ultrasonido focalizado de alta intensidad) que me hacía antes. Eso me parece chévere pero no me lo volví a hacer nada”, dijo.

Finalmente, señaló que prácticamente desde “que nos tuvimos que encerrar todos en las casas y de alguna manera la pandemia me enseñó a aceptarme físicamente como estoy. Eso les cuento por el momento”.

¿Cómo es la vida de Margarita Rosa como universitaria?

A través de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la caleña compartió meses atrás un cuadro con las materias que ya ha cursado, así como las que está estudiando este semestre, por ejemplo: filosofía analítica, filosofía ética, pensamiento filosófico latinoamericano, diseño de proyectos sociales y seminario II.

Asimismo, la actual estudiante habló de cuáles son sus expectativas con su vida académica: “Cada semestre escojo máximo 5 materias porque no tengo afán de graduarme y me gusta dedicarle tiempo suficiente a cada una. Como voy, así con calmita, creo que me graduaré por ahí en dos años, cuando tenga 59. ¡Lo máximo! Ahí les dejo para que curioseen los que se quieran animar a estudiar ya grandecitos”.

Además de hacer esa invitación a las personas a que se animen a estudiar si ya están “grandecitos”, también comentó que no está estudiando inglés porque quiere validarlo al final con un examen.

