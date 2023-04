“¿Sigues con Daniel?”: Por fin Daniela Álvarez se confesó sobre Daniel Arenas

Daniel Arenas y Daniela Álvarez sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar su relación y asegurar que lo feliz que eran.

De hecho, las redes sociales se volvieron un tipo de ventana para que los cibernautas se enteraran más de su relación y de cómo iban sus proyectos en pareja.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas: la modelo responde y pone fin a los rumores

En Colombia, Daniela Álvarez es un sinónimo de perseverancia, a raíz de la amputación de una de sus piernas se convirtió en agente de cambio social. Sus problemas de salud no han sido un impedimento para que ella siga viviendo su vida e incluso que se enamore de nuevo.

En este nuevo camino, la presentadora había mostrado apartes de su recuperación y una persona que ha hecho parte de ese apoyo es el actor y ahora conductor Daniel Arenas, con quien en un inicio decidió mostrar su amor en las diferentes plataformas para confirmar su unión.

Sin embargo, compartir tanto de su vida y de su amor se volvió un foco para que muchos se preguntaran durante estos meses si decidieron separarse o no.

Todo a raíz del beso entre Daniel Arenas y Adamari Lopez del programa matutino Hoy Día de Telemundo, cuando el actor se estrenaba como conductor del programa.

Después del beso ante cámaras, las redes se llenaron de críticas para Arenas, pues los señalamientos iban hacia la falta de respeto para su pareja y la relación que llevaban, por lo que él se disculpó públicamente. A partir de allí, los rumores sobre una posible ruptura se hicieron más fuertes y las publicaciones de la pareja dejaron de ser frecuentes.

Ante ello, un periodista del programa ‘Lo sé todo’ decidió preguntarle directamente a Daniela Álvarez sobre su relación.

“Dani, ¿Cómo está el corazón?”, comenzó diciendo, a lo que ella respondió: “Bien, superbien, gracias a Dios el corazón siempre ha estado bien y siempre ha estado igual que como se nota: con mucha alegría, con mucho optimismo, con muchas ganas de vivir muchas cosas que hacen falta en mi vida”.

“Pero, ¿sigues con Daniel?”, contra preguntó el periodista, a lo que ella confirmó: “Sí, claro”. Ante su afirmativa, el entrevistador la cuestionó sobre por qué ya no publican fotos juntos en redes sociales, un tema que ella respondió firmemente.

“Pienso que cada quien decide si quiere mostrar su relación, si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir y pues yo creo que eso es muy respetable y por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno es la manera en como hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las prioridades de uno. Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene como que lo que quiere contar y lo que no y creo que hay cosas que hay que mantener privadas y que creo que incluso no son para compartir, eso son cosas que son de cada quien”, aseveró la modelo.

