¿Sin ropa interior? El tremendo bochorno de Claudia Bahamón en MasterChef

El pasado 25 de enero se confirmó la lista de los famosos que harán parte de la nueva versión del reality MasterChef Celebrity, uno de los más vistos por los colombianos y el cual siempre mueve muchas pasiones.

Si bien muchos dicen que los famosos están acostumbrados a comer platos con muy buena sazón y creativos, además de la competencia, muchos televidentes ven el programa por la originalidad con la que Claudia Bahamón presenta.

Claudia Bahamón en Masterchef Celebrity 2023

Con el paso del tiempo, el programa ha ido tomando fuerza y sin duda, es uno de los realitys que más ponen a prueba la paciencia, el trabajo en equipo, el conocimiento individual y el sazón de cada uno de sus participantes.

Parte del éxito de este es sin duda la personalidad y belleza de Claudia Bahamón, quien lleva conduciendo el programa desde hace varios años y con el tiempo ha ido forjando el cariño tanto de los participantes como de los televidentes.

A través de redes sociales, la presentadora ha contado algunas anécdotas que ha tenido que pasar en el programa y una de ellas estuvo relacionada con su ropa interior.

Bahamón fue tendencia por un video que publicó en sus historias de Instagram, en las que mostró unas imágenes grabadas por el chef Nicolás De Zubiría.

Aunque no se entiende lo que está pasando en un primer momento, poco a poco se va entendiendo el inconveniente que pasó la presentadora con el vestuario.

“Se me cayeron los calzones (risas)”, se escucha decir a Claudia, mientras va dando pasos muy cortos y haciendo caras chistosas.

En otro momento de la grabación, se escucha al chef explicar la manera en la que los alambran en el programa; allí, señala que Clau debe ponerse un tipo de banda o ‘liga’ debajo de falda para poder pasar por allí los alambres.

“Yo me caso todos los días, tengo una liga… Se me abrió la liga, nadie me la quitó con los dientes…”.

Mientras a ellos les ponen un tipo de ‘cajita’ del micrófono en la parte trasera del pantalón o debajo de la chaqueta a la modelo se los deben poner teniendo en cuenta el vestido o falda que esté usando en ese momento.

Usualmente, estas prendas no soportan el peso del transmisor del micrófono por eso la conductora del programa del Canal RCN mostró que la ‘liga’ es la mejor forma para lograr ubicarlo y justamente eso fue lo que se le cayó, no propiamente ‘los calzones’ como ella lo mencionó.

Cabe recordar que días atrás, mediante las historias de su cuenta de Instagram, también contó que durante la pandemia y el confinamiento, luchó con la caída de su pelo.

“Desde la época de la pandemia, no les puedo explicar el proceso de recuperación con el pelo, que he vivido. En la pandemia se me cayó el pelo, como si estuviera en posparto, porque la última vez que se me cayó el pelo así fue después de dar a luz a mi segundo hijo. Se me cayó la mitad del pelo”.

Destacó que no sabía qué le pasaba y si tal vez ese cambio tan grande había sido culpa del estrés, sin embargo, además de que se le caía, empezó a quebrarse y ponerse peor. “Además de que se me cayó el pelo, no sé si era el estrés o qué carajos, pero las puntas, la textura, era como que se reventaba todo el tiempo. No entendía qué me pasaba”.

Después, aseguró que los dos ‘Masterchef’ que llegaron después fueron muy fuertes para ella debido a este problema: “Los dos ‘MasterChef’, que vinieron después de la pandemia, fueron un desastre para mi pelo. Cuando estoy haciendo ‘MasterChef’, es un desastre, porque el pelo tiene todos los días mucho secador, planchas, wafleras, el calor, es todo el día. Si no lo preparo bien, se maltrata un montón”.