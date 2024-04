Sofía Vergara hace una tierna dedicatoria a su nuevo novio tras cirugía: “Te amo”

Sofía Vergara y Joe Manganiello fueron una de las parejas más admiradas de Hollywood. Su romance, que comenzó en 2014, fue rápido y apasionado. Se casaron en 2015 y parecían ser el matrimonio perfecto.

Sin embargo, en 2023, la pareja anunció su separación. La razón, tenía que ver con diferencias irreconciliables de la pareja. Por ejemplo, Joe aún quería tener hijos, mientras que ella afirmó en una entrevista que estaba “lista para ser abuela, no madre”.

Puedes leer: Sofía Vergara joven: con despampanante foto recordó cómo se veía antes, ¿cambió?

Ahora, la colombiana tiene un nuevo amor y se trataría de alguien que no está inmerso en el mundo de la farándula. Incluso, sería alguien dedicado al sector de la salud y por ello, sería el perfecto compañero de la actriz en este momento en el que se practicó una cirugía de rodilla.

Sofía Vergara es una de las actrices más populares de Colombia en el mundo. Fotografía por: Lionel Hahn

Nuevo novio de Sofía Vergara

A través de las redes sociales de la barranquillera se hizo pública su relación con Justin Saliman. Allí, le hizo una tierna dedicatoria al que ahora es el hombre que ha robado su corazón.

Lee también: Sofía Vergara publicó perturbadoras fotos en Instagram “¿Ven lo mismo que yo?”

El pasado fin de semana Sofía publicó en sus historias de Instagram que había acabado de salir de una cirugía de rodilla y que se encontraba en plena recuperación. Sin embargo, lo que más destacó de la publicación fue la presentación de su nuevo novio.

De hecho, le hizo una tierna dedicatoria en la que demostró que además de amarlo, pasa las noches con él. “Si alguna vez te sometes a una cirugía mayor de rodilla, asegúrate de conseguir un médico atractivo que duerma contigo esa noche… Te amo Dr. @jdsaliman”, escribió.

A los dos ya se les había visto en una cita en Los Ángeles, Estados Unidos, en donde tuvieron una cita romántica en un restaurante italiano.

Puedes leer: El glamour de Sofía Vergara: Vestido floral y detalles sensuales

¿Quién es Justin Saliman?

Es un cirujano ortopédico que tiene formación en medicina deportiva. Posiblemente fue quien realizó la operación de Vergara pues está especializado en lesiones de hombro, cadera y rodilla para preservar las articulaciones.

Justin estuvo casado con la actriz estadounidense Bree Turner, a quien se le ha visto en series como Grimm o en la película Bring it on: again. Después de 10 años de matrimonio y dos hijos, Turner solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables”.