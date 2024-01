Sofía Vergara le respondió a Roy Barreras tras éxito de la narcoserie Griselda

Desde que Sofía Vergara empezó la promoción de la serie Griselda, no paran de lloverle flores y también críticas. Sus seguidores caen rendidos a su encanto y a su talento, mientras que otros no están de acuerdo con que sea la abanderada de la historia de Griselda Blanco, una narcotraficante colombiana.

En plena gira por varias alfombras rojas del mundo, Sofía ha hablado maravillas de la serie cuyo elenco está compuesto por varios artistas nacionales. Grabada casi toda en Estados Unidos, pero con un contexto muy latinoamericano, Griselda está cautivando a los amantes de las narcoseries.

Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido, dijo hace unos días lo siguiente sobre la serie Griselda: “Ya ¡Suelten a Colombia! No más cultura de entretenimiento traqueta ¿No hay carteles gringos y asiáticos y europeos? ¿La imagen de sus países son sus criminales? ¡Hagan series con sus lacras y dejen a Colombia en paz!”.

Sus palabras no se las llevó el viento, en las redes sociales se armó un debate sobre si es positivo o no que se siga retratando la violencia en Colombia a través de contenidos como Narcos, El cartel de los sapos, entre otros. El comentario de Roy Barreras llegó a los oídos de Sofía Vergara, quien, de manera respetuosa, le respondió al diplomático:

“En parte tiene muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares. Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias, que me hiciera caso ninguno de los estudios para hacerla. Pero le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación, a mí me fascina, yo me las veo todas. Y yo soy colombiana”.

¿Estás de acuerdo con lo manifestado por la barranquillera?

Fernando Solórzano: esto dijo el caleño sobre las narconovelas

El actor Fernando Solórzano también dio su punto de vista en el debate. Al ser consultado por un integrante del programa Lo sé todo, el actor dijo: “La gente es muy ingenua. Yo les hago una pregunta: ¿una serie como “El cartel” o como “Pablo Escobar”, es editorial en The New York Times? Los gringos ni siquiera ven eso”.

Por su parte, el libretista Gustavo Bolívar defendió la realización de las narcoseries. El creador de la novela Sin tetas no hay paraíso fue tajante: “Qué fue primero: ¿El corrupto o el que cuenta la historia del corrupto? ¿El narco o el que cuenta la historia del narco? ¿Para no afectar la imagen deben escritores y cineastas tapar la verdad? ¿No es mejor que el corrupto deje de robar, el narco de traficar y el asesino de matar?”.

¿Estás de acuerdo con lo manifestado por Solórzano y Bolívar?

