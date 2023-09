Sofía Vergara reveló detalles inéditos de cómo llegó a Griselda: “Fue un riesgo”

Después de once años del éxito de Sofía Vergara con Modern Family, la colombiana vuelve a las pantallas, y esta vez, con un personaje fuera de toda comedia que haya hecho.

Para la barranquillera, haber conocido más sobre la vida de Griselda Blanco fue un paso más cercano a la historia de Colombia, pero también, una oportunidad para abrirle paso a los actores latinos a los que ella considera grandes talentos.

Sofía Vergara y los detalles sobre su trabajo como Griselda Blanco

En su portada para la revista Vogue México, Sofía Vergara, aseguró que fue hace muchos años atrás, en los que se enteró que esta mujer existió.

“Me llamó muchísimo la atención porque era una mujer con muchas capas. No era únicamente una narcotraficante; era además una madre, una esposa y un monstruo, todo al mismo tiempo”, contó para la revista mencionada.

Esta es una de las primeras imágenes que Netflix compartió de Vergara en el primer episodio de Griselda. Fotografía por: Netflix - Cortesía

Desde que Sofía Vergara empezó a conocer la historia de esta mujer, le interesó mucho “pero en su momento descubrí que ella todavía vivía y no me pareció apropiado mostrar la historia de una mujer que había logrado salir de la cárcel, después de todo lo malo que hizo”.

Sin embargo, luego del asesinato de Blanco, la idea de hacer la serie sobre la mujer tomó más fuerza. En su regreso como actriz, luego de 11 años de haber salido de Modern Family, también tiene a los fanáticos y conocedores a la expectativa de lo que será esta mini serie, que próximamente hará parte del catálogo de Netflix.

“Siempre tuve el sueño de hacer una producción y poder traerme a los que yo considero los mejores actores de Latinoamérica. Hicimos una mezcla de chicanos, cubanos, venezolanos, argentinos y por supuesto, colombianos. Toda la gente de la serie es latinoamericana. Tenía muchísimas ganas de poder hacer un proyecto así”, dijo Sofía Vergara a Vogue México.

Una detalle que Sofía Vergara reveló en su entrevista fue lo gratificante que fue para ella, actuar en su idioma: “¡Fue una delicia poder actuar en español!” y después explicó “hicimos la serie en español y en inglés para que fuera bien real, o sea, en las situaciones donde solo hay latinos en escena se habla español; si hay algún estadounidense, se habla en inglés. Quería que se sintiera muy real y darle la oportunidad a todos esos actores que viajaron a Los Ángeles para filmar conmigo”.

Sobre las diferencias entre la recordada Gloria Delgado-Pritchett a Griselda Blanco la actriz dijo: “Este personaje es completamente diferente [a Gloria]. La verdad es que ahora me siento y digo: ‘Dios mío ¿Cómo hice eso? ¿cómo me atreví?’. Fue un riesgo grande’, admite. ‘Fueron seis meses intensos. Aunque no lo creas o suene ridículo, nunca había hecho un drama y nunca había actuado en español”.

A pesar de que ‘la Toti’ siempre ha destacado por sex appeal, ahora parece que quiere apartarse de ello para hablar de sus propias narrativas.

“Tenía mucho miedo de que dijeran: ¡Ay, ¿Qué hace Gloria Pritchett con una nariz pegada?! Quería lograr que no hubiera nada de Gloria en este personaje y que no hubiera nada de mí, porque la realidad es que hay mucho de mí en Gloria Pritchett”.

El próximo 25 de enero, Griselda Blanco saldrá al aire en Netflix y todos aquellos que estén esperando verla, podrán notar los cambios físicos y la dirección de la barranquillera en este proyecto.