Sofía Vergara reveló las cirugías estéticas que se haría a sus 51 años

Sofía Vergara ha sido muy mencionada en los últimos meses por el estreno de uno de sus trabajos más excitantes, su protagónico en la serie ‘Griselda’, en la plataforma de Netflix, la miniserie inspirada en la llamada ‘viuda negra’ del narcotráfico colombiano.

Adicional a ello, ahora la actriz se confesó sobre el proceso para grabar dicha serie, pero además, sobre su físico y lo que ha significado el paso del tiempo en su carrera.

¿Sofía Vergara está lista para hacerse cambios estéticos?

Vergara es una de las famosas que más halagos se ha llevado, desde que empezó su carrera y sin duda, el paso del tiempo le ha caído muy bien a su belleza, pues cada día llama más la atención.

Sin embargo, en entrevista con la revista Aló, Sofía Vergara, señaló que no tiene grandes secretos de belleza para lucir preciosa en cada imagen o alfombra rosa por la que pasa y que simplemente, se debe a que es fotogénica.

“Yo creo que he tenido suerte, porque soy súper fotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan”, dijo entre risas la actriz para el medio mencionado.

Con su humor característico y sinceridad desparpajada, señaló: “Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes siento que a uno todo se le va como derritiendo, es horrible tener 51 años”.

Sobre las cirugías o los retoques estéticos que se haría para frenar un poco el paso del tiempo en su cuerpo, reveló que no le tiene miedo a pasar por un quirófano, y mucho menos, a verse y sentirse mejor con ella misma.

“Me la gozo, me la gozo al cien por ciento. Ya quisiera yo hacerme mis arreglitos estéticos, quisiera hacerme todas las cirugías plásticas, pero no hay tiempo, toca seguir grabando”, reveló.

En su conversación, Sofía Vergara, también aseguró que aunque por el momento no tenga tiempo de pasar por un quirófano y recuperarse, sí lo tiene en su agenda:

“Lo tengo planeado cuando me de el hijue.... tiempo, ahí me verán de primeras esperando al doctor en el quirófano”, reveló entre risas y señaló que “yo no le tengo miedo al cuchillo, como buena colombiana que soy”.

Si bien la actriz no se refirió a los cambios puntuales que se trabajaría, sí dio luces de que podría decidirse primero por hacerse algunos cambios en partes de su rostro.

Por lo pronto, sus fanáticos continúan llenándola de elogios a través de las redes sociales, en las que ha demostrado que más allá que esas cositas que se arreglaría, su belleza la trabaja con ejercicio y buena alimentación todos los días para seguir siendo una de las mujeres más bellas del entretenimiento.