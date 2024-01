Sofía Vergara se sinceró sobre ‘Griselda’: “Tuve que aprender a meterme coca”

Después de once años del éxito de Sofía Vergara con Modern Family, la colombiana vuelve a las pantallas, y esta vez, con un personaje fuera de toda comedia que haya hecho.

Para la barranquillera, haber conocido más sobre la vida de Griselda Blanco fue un paso más cercano a la historia de Colombia, pero también, una oportunidad para abrirle paso a los actores latinos a los que ella considera grandes talentos.

Sofía Vergara como ‘Griselda’: Los retos que tuvo en la serie

Sofía Vergara, aseguró tiempo atrás, que fue hace muchos años, en los que se enteró de que esta mujer existió y conoció un poco de su historia.

“Me llamó muchísimo la atención porque era una mujer con muchas capas. No era únicamente una narcotraficante; era además una madre, una esposa y un monstruo, todo al mismo tiempo”, contó para Vogue México.

Por meses Netflix ha estado generando una gran expectativa alrededor de esta nueva producción, de los creadores del éxito ‘Narcos’, y aunque solo se han mostrado algunas pocas imágenes hace unos meses, se compartió la fecha de estreno, la cual quedó para el 25 de enero de este año.

MADRID, 09/01/2024.- La actriz colombiana Sofía Vergara, durante la presentación de la serie de Netflix 'Griselda', este martes en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez Fotografía por: Rodrigo Jimenez

Ahora, Sofía Vergara vuelve a ser noticia debido a una entrevista reciente en la que habló de la serie y de su personaje.

La nueva serie de Netflix, inspirada en la vida de la temida narcotraficante colombiana Griselda Blanco, la llevó a enfrentarse a varios retos que jamás imaginó cumplir a sus 51 años de edad.

“Nada más empezar la jornada, tenía 3 horas de maquillaje para la caracterización del personaje y una hora más al finalizar para quitármelo todo (...) Tuve que aprender a fumar y a meterme coca”, inició diciendo en medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo en Madrid.

Vergara también aseguró que a medida que fue grabando la serie, esta dejó al descubierto una faceta suya que nunca antes se había visto en la televisión.

Tuvo que durar tres horas para lograr el maquillaje que necesitaba, por lo que la barranquillera se tuvo que someter a varios cambios, entre ellos una falta dentadura, ensanchar su nariz, ponerse una peluca y otra serie de accesorios y detalles físicos postizos que la transformaron en ‘Griselda Blanco’.

“Es un personaje muy violento y una de las cosas que me sorprendió, porque no estaba acostumbrada, es que me llevaba a casa toda esa tensión”, reveló, asegurando que, “tenía que estar fumando todo el rato, metiéndome coca y disparando”. Después, en medio de risas, dijo: “No he fumado en mi vida, me enseñó Andi (el director) y a meterme coca también”.

“Acostumbrada a verme bonita, una de las cosas que me ha resultado más difícil es transformar mi físico”, manifestó.