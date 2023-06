“Soy el único que sabe”: Bad Bunny habla del supuesto embarazo de Kendall Jenner

Kendall Jenner y Bad Bunny podrían considerarse la pareja del momento. Desde hace un tiempo se habría confirmado que habían comenzado una relación e incluso, los paparazis están atentos a los movimientos de ambos.

Ahora, se especulaba que Kendall Jenner estaba en embarazo y que el padre de ese niño era Bad Bunny. Ante dichas suposiciones, el cantante puertorriqueño ha decidido romper el silencio y hablar al respecto para disolver las dudas.

¿Bad Bunny va a ser papa?

En una entrevista con Yahoo, el intérprete Tití Me Preguntó habló sobre lo que muchos consideraban un hecho: la llegada de un hijo del artista con la modelo Kendall Jenner.

Un nuevo avance de la serie ‘The Kardashians’, habría dejado en evidencia que la modelo Kendall Jenner podría estar esperando a su primer hijo. Fotografía por: The Grosby Group

“Creo que eso siempre ha existido y siempre existirá. Es curioso. Me entristece y me da pena al mismo tiempo, no por mí, sino más bien por la gente [que difunde chismes], porque es gracioso ver cómo hablan con confianza”, dijo el también conocido como ‘El Conejo Malo’ (traducción de Bad Bunny).

Asimismo, el artista afirmó que, en esta época de si vida, no le afecta lo que digan los demás sobre su vida personal. “Pero el antídoto es estar seguro de quién eres y disfrutar de la vida tanto como yo. Porque, al fin y al cabo, soy el único que lo sabe y el único que tiene claro lo que siente”, afirmó.

Cabe resaltar que, a pesar de las especulaciones que se hacen en torno a la pareja, ninguno ha confirmado su relación y mucho menos, si están esperando un hijo, pero, han sido visto juntos en varios eventos y hablando con cercanía.

Bad Bunny y Kendall: ¿Le dedicó su nueva canción?

Ante el lanzamiento de su nuevo sencillo Where She Goes y el estreno del video este 19 de mayo, en redes sociales, los fans dejaron sus mejores comentarios frente a la canción.

Sin embargo, una de ellas, fue la encargada de explicar y enumerar las supuestas referencias que el puertorriqueño habría hecho para la hermana del clan Kardashian.

Según la usuaria Ana Carolina, como aparece en su cuenta de Twitter, Bad Bunny habría tomado como ideas desde un carro hasta las alas de ángel de Victoria’s Secret.

Destacó este detalle: “As we all know, Kendall insiste en distinguirse de sus hermanas “superficiales” por sus aficiones y una de estas es su gusto por los coches clásicos de lujo”.

Otro de los datos que dio, fue justamente el ligado con las alas: “En la estrofa de “contigo yo encontré”, a lo lejos literalmente Bad Bunny encuentra un ángel. No hace falta decir que, aunque todas las Kardashians se disfrazaron así para un Halloween, la única que puede presumir de haber sido un ángel oficial de Victoria’s Secret es Kendall”.